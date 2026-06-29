Brasil vence Japão e vai para as oitavas; veja times que já foram classificados

Casemiro: o Brasil aguarda o duelo entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu próximo adversário (Paul Ellis / AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h21.
Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h24.
A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 — a rodada inédita criada com a ampliação do torneio para 48 seleções — está em andamento, e os dois primeiros classificados às oitavas já são conhecidos: Brasil e Canadá.
As demais 14 vagas serão definidas nos confrontos que vão até 3 de julho.
O Canadá foi o primeiro a avançar, ao bater a África do Sul no domingo, 28.
Nesta segunda-feira, 29, o Brasil confirmou a segunda vaga ao vencer o Japão por 2 a 1, no NRG Stadium, com a seleção de Carlo Ancelotti garantindo presença na próxima fase.
O próximo adversário da seleção sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira, 30, às 14h, no horário de Brasília, no AT&T Stadium, em Arlington.
Os dois avançaram como segundos colocados de seus grupos, ambos com seis pontos na fase inicial.
Os 16 avos de final seguem ao longo da semana, sempre em jogo único — quem perde está eliminado. Veja os próximos confrontos que definem as vagas nas oitavas:
O chaveamento completo já está fechado: as oitavas de final estão marcadas para os dias 4 a 7 de julho, e a final, para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O próximo jogo da Seleção será no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey.
Na transição da fase de grupos para o mata-mata, já ficaram pelo caminho seleções como Escócia, Haiti, Tunísia, Arábia Saudita, Panamá e Uzbequistão, além da África do Sul e do Japão, eliminados já nos 16 avos.