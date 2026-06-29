Brasil vence Japão e vai para as oitavas; veja times que já foram classificados

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 — a rodada inédita criada com a ampliação do torneio para 48 seleções — está em andamento, e os dois primeiros classificados às oitavas já são conhecidos: Brasil e Canadá.

As demais 14 vagas serão definidas nos confrontos que vão até 3 de julho.

Quais times já estão nas oitavas de final?

Canadá — venceu a África do Sul por 1 a 0, na abertura do mata-mata

— venceu a África do Sul por 1 a 0, na abertura do mata-mata Brasil — derrotou o Japão por 2 a 1, em Houston

O Canadá foi o primeiro a avançar, ao bater a África do Sul no domingo, 28.

Nesta segunda-feira, 29, o Brasil confirmou a segunda vaga ao vencer o Japão por 2 a 1, no NRG Stadium, com a seleção de Carlo Ancelotti garantindo presença na próxima fase.

Quem o Brasil enfrenta nas oitavas?

O próximo adversário da seleção sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira, 30, às 14h, no horário de Brasília, no AT&T Stadium, em Arlington.

Os dois avançaram como segundos colocados de seus grupos, ambos com seis pontos na fase inicial.

Quando saem os outros classificados?

Os 16 avos de final seguem ao longo da semana, sempre em jogo único — quem perde está eliminado. Veja os próximos confrontos que definem as vagas nas oitavas:

Segunda, 29: Alemanha x Paraguai e Holanda x Marrocos

Alemanha x Paraguai e Holanda x Marrocos Terça, 30: Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador

Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador Quarta, 1º: Inglaterra x Congo (RDC), Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia

Inglaterra x Congo (RDC), Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia Quinta, 2: Espanha x Áustria e Portugal x Croácia

O chaveamento completo já está fechado: as oitavas de final estão marcadas para os dias 4 a 7 de julho, e a final, para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo jogo da Seleção será no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey.

Calendário do mata-mata da Copa do Mundo 2026

16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho

28 de junho a 3 de julho Oitavas de final: 4 a 7 de julho

4 a 7 de julho Quartas de final: 9 a 11 de julho

9 a 11 de julho Semifinais: 14 e 15 de julho

14 e 15 de julho Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho

18 de julho Final: 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey

Quem foi eliminado até agora?

Na transição da fase de grupos para o mata-mata, já ficaram pelo caminho seleções como Escócia, Haiti, Tunísia, Arábia Saudita, Panamá e Uzbequistão, além da África do Sul e do Japão, eliminados já nos 16 avos.