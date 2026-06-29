Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil vence Japão e vai para as oitavas; veja times que já foram classificados

Seleção venceu o Japão por 2 a 1 e se juntou ao Canadá entre os classificados; demais vagas serão decididas até 3 de julho

Casemiro: o Brasil aguarda o duelo entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu próximo adversário (Paul Ellis / AFP)

Casemiro: o Brasil aguarda o duelo entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu próximo adversário (Paul Ellis / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h21.

Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h24.

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 — a rodada inédita criada com a ampliação do torneio para 48 seleções — está em andamento, e os dois primeiros classificados às oitavas já são conhecidos: Brasil e Canadá.

As demais 14 vagas serão definidas nos confrontos que vão até 3 de julho.

Quais times já estão nas oitavas de final?

  • Canadá — venceu a África do Sul por 1 a 0, na abertura do mata-mata
  • Brasil — derrotou o Japão por 2 a 1, em Houston

O Canadá foi o primeiro a avançar, ao bater a África do Sul no domingo, 28.

Nesta segunda-feira, 29, o Brasil confirmou a segunda vaga ao vencer o Japão por 2 a 1, no NRG Stadium, com a seleção de Carlo Ancelotti garantindo presença na próxima fase.

Quem o Brasil enfrenta nas oitavas?

O próximo adversário da seleção sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira, 30, às 14h, no horário de Brasília, no AT&T Stadium, em Arlington.

Os dois avançaram como segundos colocados de seus grupos, ambos com seis pontos na fase inicial.

Quando saem os outros classificados?

Os 16 avos de final seguem ao longo da semana, sempre em jogo único — quem perde está eliminado. Veja os próximos confrontos que definem as vagas nas oitavas:

  • Segunda, 29: Alemanha x Paraguai e Holanda x Marrocos
  • Terça, 30: Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador
  • Quarta, 1º: Inglaterra x Congo (RDC), Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia
  • Quinta, 2: Espanha x Áustria e Portugal x Croácia

O chaveamento completo já está fechado: as oitavas de final estão marcadas para os dias 4 a 7 de julho, e a final, para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo jogo da Seleção será no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey.

Calendário do mata-mata da Copa do Mundo 2026

  • 16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey

Quem foi eliminado até agora?

Na transição da fase de grupos para o mata-mata, já ficaram pelo caminho seleções como Escócia, Haiti, Tunísia, Arábia Saudita, Panamá e Uzbequistão, além da África do Sul e do Japão, eliminados já nos 16 avos.

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