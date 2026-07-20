Fifa distribui premiação milionária na Copa do Mundo de 2026; confira o ranking

Yamal com a Copa do Mundo: Espanha fez história e conquistou o segundo título da Copa do Mundo ( (Foto: Odd Andersen / AFP))
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Publicado em 20 de julho de 2026 às 19h29.
A conquista da Copa do Mundo de 2026 também rendeu uma recompensa milionária à Espanha. Após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, na final disputada em Nova Jersey, a equipe comandada por Luis de la Fuente garantiu o maior prêmio financeiro oferecido pela Fifa no torneio: US$ 50 milhões (cerca de R$ 263,5 milhões).
Vice-campeã, a Argentina também encerrou a competição com uma premiação expressiva. A campanha até a decisão garantiu aos argentinos US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 176,5 milhões).
A disputa pelo terceiro lugar também distribuiu valores milionários. A Inglaterra, que derrotou a França por 6 a 4, recebeu US$ 29 milhões (R$ 156 milhões). Já os franceses, mesmo com a derrota, ficaram com US$ 27 milhões (R$ 146 milhões).
A Fifa distribuiu prêmios financeiros para todas as 48 seleções participantes da Copa do Mundo, com os valores crescendo de acordo com a campanha de cada equipe.
As seleções eliminadas nas quartas de final receberam US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões). Entram nessa lista Noruega, Bélgica, Marrocos e Suíça.
Quem caiu nas oitavas de final, caso do Brasil, faturou US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões). Também receberam esse valor México, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito e Paraguai.
Já as equipes eliminadas nos 16 avos de final garantiram US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões), enquanto as seleções que não conseguiram superar a fase de grupos levaram US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões).
Premiação: US$ 16,5 milhões para cada seleção.
Premiação: US$ 12,5 milhões para cada seleção.
Premiação: US$ 10,5 milhões para cada seleção.