Fifa distribui premiação milionária na Copa do Mundo de 2026; confira o ranking

A conquista da Copa do Mundo de 2026 também rendeu uma recompensa milionária à Espanha. Após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, na final disputada em Nova Jersey, a equipe comandada por Luis de la Fuente garantiu o maior prêmio financeiro oferecido pela Fifa no torneio: US$ 50 milhões (cerca de R$ 263,5 milhões).

Vice-campeã, a Argentina também encerrou a competição com uma premiação expressiva. A campanha até a decisão garantiu aos argentinos US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 176,5 milhões).

A disputa pelo terceiro lugar também distribuiu valores milionários. A Inglaterra, que derrotou a França por 6 a 4, recebeu US$ 29 milhões (R$ 156 milhões). Já os franceses, mesmo com a derrota, ficaram com US$ 27 milhões (R$ 146 milhões).

Premiação aumentou conforme o avanço no torneio

A Fifa distribuiu prêmios financeiros para todas as 48 seleções participantes da Copa do Mundo, com os valores crescendo de acordo com a campanha de cada equipe.

As seleções eliminadas nas quartas de final receberam US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões). Entram nessa lista Noruega, Bélgica, Marrocos e Suíça.

Quem caiu nas oitavas de final, caso do Brasil, faturou US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões). Também receberam esse valor México, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito e Paraguai.

Já as equipes eliminadas nos 16 avos de final garantiram US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões), enquanto as seleções que não conseguiram superar a fase de grupos levaram US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões).

Premiação da Copa do Mundo de 2026

Campeã

Espanha: US$ 50 milhões (R$ 263,5 milhões)

Vice-campeã

Argentina: US$ 33 milhões (R$ 176,5 milhões)

Terceiro lugar

Inglaterra: US$ 29 milhões (R$ 156 milhões)

Quarto lugar

França: US$ 27 milhões (R$ 146 milhões)

Eliminadas nas quartas de final

Noruega: US$ 20,5 milhões

Bélgica: US$ 20,5 milhões

Marrocos: US$ 20,5 milhões

Suíça: US$ 20,5 milhões

Eliminadas nas oitavas de final

México

Colômbia

Brasil

Estados Unidos

Portugal

Canadá

Egito

Paraguai

Premiação: US$ 16,5 milhões para cada seleção.

Eliminadas nos 16 avos de final

Holanda

Alemanha

Costa do Marfim

Croácia

Japão

Austrália

República Democrática do Congo

Gana

Equador

África do Sul

Suécia

Áustria

Bósnia e Herzegovina

Argélia

Senegal

Cabo Verde

Premiação: US$ 12,5 milhões para cada seleção.

Eliminadas na fase de grupos

Irã

Coreia do Sul

Turquia

Escócia

Uruguai

Arábia Saudita

República Tcheca

Nova Zelândia

Catar

Curaçao

Panamá

Jordânia

Haiti

Uzbequistão

Tunísia

Iraque

Premiação: US$ 10,5 milhões para cada seleção.