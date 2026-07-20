Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fifa distribui premiação milionária na Copa do Mundo de 2026; confira o ranking

Título rende US$ 50 milhões à Espanha, e todas as 48 seleções deixam o torneio com uma recompensa financeira

Yamal com a Copa do Mundo: Espanha fez história e conquistou o segundo título da Copa do Mundo ( (Foto: Odd Andersen / AFP))

Yamal com a Copa do Mundo: Espanha fez história e conquistou o segundo título da Copa do Mundo ( (Foto: Odd Andersen / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 19h29.

A conquista da Copa do Mundo de 2026 também rendeu uma recompensa milionária à Espanha. Após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, na final disputada em Nova Jersey, a equipe comandada por Luis de la Fuente garantiu o maior prêmio financeiro oferecido pela Fifa no torneio: US$ 50 milhões (cerca de R$ 263,5 milhões).

Vice-campeã, a Argentina também encerrou a competição com uma premiação expressiva. A campanha até a decisão garantiu aos argentinos US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 176,5 milhões).

A disputa pelo terceiro lugar também distribuiu valores milionários. A Inglaterra, que derrotou a França por 6 a 4, recebeu US$ 29 milhões (R$ 156 milhões). Já os franceses, mesmo com a derrota, ficaram com US$ 27 milhões (R$ 146 milhões).

Premiação aumentou conforme o avanço no torneio

A Fifa distribuiu prêmios financeiros para todas as 48 seleções participantes da Copa do Mundo, com os valores crescendo de acordo com a campanha de cada equipe.

As seleções eliminadas nas quartas de final receberam US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões). Entram nessa lista Noruega, Bélgica, Marrocos e Suíça.

Quem caiu nas oitavas de final, caso do Brasil, faturou US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões). Também receberam esse valor México, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito e Paraguai.

Já as equipes eliminadas nos 16 avos de final garantiram US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões), enquanto as seleções que não conseguiram superar a fase de grupos levaram US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões).

Premiação da Copa do Mundo de 2026

Campeã

  • Espanha: US$ 50 milhões (R$ 263,5 milhões)

Vice-campeã

  • Argentina: US$ 33 milhões (R$ 176,5 milhões)

Terceiro lugar

  • Inglaterra: US$ 29 milhões (R$ 156 milhões)

Quarto lugar

  • França: US$ 27 milhões (R$ 146 milhões)

Eliminadas nas quartas de final

  • Noruega: US$ 20,5 milhões
  • Bélgica: US$ 20,5 milhões
  • Marrocos: US$ 20,5 milhões
  • Suíça: US$ 20,5 milhões

Eliminadas nas oitavas de final

  • México
  • Colômbia
  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Portugal
  • Canadá
  • Egito
  • Paraguai

Premiação: US$ 16,5 milhões para cada seleção.

Eliminadas nos 16 avos de final

  • Holanda
  • Alemanha
  • Costa do Marfim
  • Croácia
  • Japão
  • Austrália
  • República Democrática do Congo
  • Gana
  • Equador
  • África do Sul
  • Suécia
  • Áustria
  • Bósnia e Herzegovina
  • Argélia
  • Senegal
  • Cabo Verde

Premiação: US$ 12,5 milhões para cada seleção.

Eliminadas na fase de grupos

  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Turquia
  • Escócia
  • Uruguai
  • Arábia Saudita
  • República Tcheca
  • Nova Zelândia
  • Catar
  • Curaçao
  • Panamá
  • Jordânia
  • Haiti
  • Uzbequistão
  • Tunísia
  • Iraque

Premiação: US$ 10,5 milhões para cada seleção.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

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