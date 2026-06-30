Parada cardíaca encerrou carreira do técnico da Noruega; 25 anos depois, ele volta à Copa

Em março de 2001, o então meio-campista Ståle Solbakken sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento do Copenhagen, na Dinamarca. O coração ficou sem bater por cerca de sete minutos, ele precisou ser reanimado e permaneceu em coma por mais de um dia. Vinte e cinco anos depois, o ex-jogador está de volta ao maior palco do futebol, agora como técnico da seleção da Noruega na Copa do Mundo de 2026.

O episódio encerrou precocemente sua carreira como atleta, mas marcou o início de uma trajetória de sucesso como treinador. Hoje, aos 58 anos, Solbakken comanda a geração considerada a mais talentosa da história recente do futebol norueguês.

Parada cardíaca aconteceu durante um treino

O incidente ocorreu em 13 de março de 2001, quando o Copenhagen realizava um treinamento. Após o aquecimento, Solbakken perdeu a consciência e caiu no gramado. A equipe médica iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar. O coração voltou a bater cerca de sete minutos depois.

O ex-jogador foi levado inconsciente ao hospital, onde permaneceu internado em unidade de terapia intensiva e recuperou a consciência aproximadamente 30 horas depois.

Na época, o médico do clube afirmou que o treinador chegou a ser considerado clinicamente morto durante o atendimento.

Problema cardíaco encerrou a carreira

Após uma série de exames, os médicos identificaram que Solbakken tinha uma cardiopatia congênita que nunca havia sido diagnosticada. Por recomendação médica, ele encerrou definitivamente a carreira como jogador aos 34 anos e recebeu um marca-passo.

Antes do problema de saúde, Solbakken havia disputado a Copa do Mundo de 1998 pela Noruega, que chegou às oitavas de final do torneio.

Em entrevistas concedidas anos depois, o treinador afirmou que a experiência mudou sua forma de enxergar a vida, ajudando-o a distinguir o que realmente considera importante.

Da aposentadoria precoce ao comando da Noruega

Pouco tempo depois de deixar os gramados, Solbakken iniciou a carreira de treinador. Ele comandou clubes como Copenhagen, FC Köln e Wolverhampton, além de trabalhar no futebol norueguês, até assumir a seleção da Noruega em 2021.

Sob seu comando, o país voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência.

Noruega tenta avançar na Copa do Mundo

Na Copa do Mundo de 2026, a Noruega venceu Iraque por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2, antes de perder para a França por 4 a 1 utilizando uma equipe bastante modificada.

Nesta terça-feira, 30, a seleção enfrenta a Costa do Marfim pela segunda fase da competição. Em caso de classificação, os noruegueses poderão enfrentar o Brasil nas oitavas de final, caso a equipe brasileira também avance.