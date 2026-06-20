'Laranja Mecânica': entenda a origem do apelido da seleção da Holanda

A seleção da Holanda é historicamente reconhecida por duas marcas: a cor vibrante do uniforme e o futebol revolucionário que encantou o planeta na década de 1970. Mas um detalhe costuma intrigar os torcedores mais curiosos: por que a equipe é conhecida como Laranja Mecânica, mesmo título do clássico filme de Stanley Kubrick?

Ainda que a bandeira oficial do país seja composta por faixas em vermelho, branco e azul, os jogadores entram no campo sempre trajados de laranja. A escolha da cor é uma homenagem à família real holandesa. O tom remete à Casa de Orange-Nassau, dinastia que liderou a independência do país e comanda a monarquia constitucional até hoje.

No início da trajetória no futebol, em 1905, a equipe chegou a usar camisas brancas com listras tricolores, mas a tradição monárquica acabou adotada de forma definitiva nos gramados e em outras modalidades olímpicas.

Já o apelido de Laranja Mecânica tem um detalhe a mais, que remete ao futebol jogado pela seleção na década de 1970.

A Holanda na Copa e o cinema de Kubrick

Filme "Laranja Mecânica" (Divulgação)

O apelido mais famoso do esquadrão, Laranja Mecânica, nasceu durante a Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha.

Sob o comando tático do lendário treinador Rinus Michels e liderada dentro de campo pelo craque Johan Cruyff, a Holanda chocou o mundo com o chamado "Futebol Total".

Naquele sistema, os jogadores de linha não guardavam posições estáticas: o zagueiro atacava, o ponta recompunha a defesa e os meio-campistas flutuavam pelos lados do campo em um rodízio frenético, que destruía as linhas de marcação adversárias.

Essa movimentação coordenada também rendeu à equipe a alcunha de Carrossel Holandês.

A associação com o termo "Mecânica" foi uma sacada da imprensa internacional da época, que traçou um paralelo direto com o filme homônimo Laranja Mecânica (A Clockwork Orange), obra-prima de ficção científica e drama dirigida pelo cineasta Stanley Kubrick e lançada nos cinemas em 1971.

A engrenagem perfeita

Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk (C) celebrates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup Group F football match between the Netherlands and Japan at the Dallas Stadium in Arlington on June 14, 2026. (Photo by Aric Becker / AFP)

No filme de Kubrick — baseado no livro de Anthony Burgess —, a expressão faz alusão a algo que aparenta ser orgânico e natural por fora (uma fruta), mas que é rigidamente controlado e funciona por meio de engrenagens artificiais e frias por dentro.

Para os cronistas esportivos, o time de 1974 traduzia perfeitamente essa metáfora cultural. Era uma explosão de criatividade, beleza e fluidez artística aos olhos do público (laranja). Tinha também um sistema tático extremamente ensaiado, rigoroso e de funcionamento cirúrgico, em que craques como Cruyff, Neeskens e Rensenbrink se moviam com a precisão matemática de um relógio (mecânica).

Apesar de ter ficado com o vice-campeonato em 1974, 1978 e 2010, o impacto cultural daquela geração foi tão avassalador que o apelido cinematográfico atravessou décadas e segue vivo como o maior sinônimo de inovação e plasticidade na história do futebol mundial.