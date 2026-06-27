Economista que acertou últimos campeões da Copa crava queda do Brasil para o Japão

O Brasil conquistou sua vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, mas uma previsão feita antes do início do torneio aponta um destino nada animador para o torcedor brasileiro.

O economista alemão Joachim Klement, conhecido por desenvolver um modelo estatístico que acertou os campeões das últimas três edições do Mundial, projeta que a Amarelinha será eliminada pelo Japão logo na primeira fase eliminatória.

Klement ganhou notoriedade após prever corretamente os títulos da Alemanha, em 2014, da França, em 2018, e da Argentina, em 2022. Para a Copa do Mundo de 2026, a projeção elaborada por ele indica a Holanda como campeã, superando Portugal na decisão.

No caminho previsto pelo economista, o Brasil cai justamente diante do Japão nos 16avos de final. A projeção foi publicada ainda em abril, cerca de dois meses antes do início da Copa do Mundo, e acertou o cruzamento entre brasileiros e japoneses na primeira fase do mata-mata.

Segundo Klement, o desempenho das seleções em uma Copa do Mundo não depende apenas da qualidade técnica dos elencos. Em seu modelo, fatores considerados "sistêmicos", como população, riqueza do país, clima e posição no ranking da Fifa, ajudam a explicar parte dos resultados.

Mesmo assim, ele destaca que há elementos impossíveis de prever. Para o alemão, esses fatores estruturais explicam apenas metade do desempenho das seleções. Os outros 50%, segundo ele, ficam por conta do acaso e das circunstâncias de cada jogo.

Campanhas de Brasil e Japão

Independentemente da previsão, o Brasil chega em alta para o confronto eliminatório. A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos. A campanha contou com empate por 1 a 1 diante do Marrocos e vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.

O Japão, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo F. A seleção asiática goleou a Tunísia por 4 a 0, mas empatou em 2 a 2 com a Holanda e em 1 a 1 com a Suécia, encerrando a primeira fase com cinco pontos.

Que horas é o jogo Brasil x Japão?

O Brasil enfrenta o Japão na próxima segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.