Neymar expõe bastidor da amizade com Messi: 'Conversamos bastante'

Depois de quase três anos afastado dos gramados com a camisa da Seleção Brasileira, Neymar voltou a atuar pelo Brasil na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na quarta-feira, 24, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O atacante entrou no segundo tempo e voltou a defender a equipe nacional após 981 dias. Após a partida, além de conversar com jornalistas brasileiros na zona mista, Neymar também falou com a imprensa argentina e aproveitou para destacar sua relação de amizade com Lionel Messi.

Neymar destaca amizade com Messi

Ao comentar sobre o capitão da Argentina, Neymar fez questão de elogiar não apenas o jogador, mas também a pessoa fora das quatro linhas.

"Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Em campo, todos conhecem a qualidade dele, mas fora dele é ainda mais especial. Sou muito feliz por ter jogado ao lado dele e ter construído essa amizade. Conversamos bastante até hoje e ele sabe o carinho que tenho por ele", afirmou.

Os dois atuaram juntos por várias temporadas no Barcelona e mantêm uma relação próxima, mesmo após seguirem caminhos diferentes no futebol.

Durante a conversa com os jornalistas, Neymar também agradeceu o apoio que costuma receber dos torcedores argentinos.

Apesar da histórica rivalidade entre Brasil e Argentina, o camisa 10 afirmou que sempre foi tratado com respeito pelos vizinhos sul-americanos.

"Quero agradecer ao povo argentino pelo carinho que sempre demonstra por mim", declarou.

Brasil aguarda definição do próximo adversário

Com a vitória sobre a Escócia, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e garantiu vaga no mata-mata da competição.

Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti irá enfrentar o Japão na próxima fase. O confronto do Brasil no mata-mata está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília.

Argentina já tem classificação garantida

A Argentina já assegurou a liderança do Grupo J e a classificação antecipada para a fase eliminatória.

Os argentinos ainda disputam a última rodada da fase de grupos contra a Jordânia, mas já sabem que entrarão no mata-mata em posição favorável no chaveamento.

Messi segue sendo um dos grandes protagonistas desta Copa do Mundo e lidera a corrida pela artilharia do torneio, aumentando a expectativa por um possível reencontro entre Brasil e Argentina nas fases decisivas da competição.