Com show de Dembélé, França vence Noruega e garante liderança do grupo I da Copa do Mundo

França e Noruega entraram em campo nesta sexta-feira, 26, e entregaram um jogo à altura da expectativa no confronto que valia a liderança do Grupo I da Copa do Mundo 2026. Os franceses dominaram e venceram por 4 a 1, com hat-trick de Dembélé. O outro gol foi anotado por Doué. Aasgaard descontou para os nórdicos.

Com as duas seleções já classificadas ao mata-mata, o duelo ganhou contornos de decisão desde os primeiros instantes.

Logo nos primeiros segundos, Kylian Mbappé quase abriu o placar ao acertar a trave, dando o tom da intensidade francesa. A pressão surtiu efeito pouco depois, e Ousmane Dembélé brilhou ao marcar duas vezes, deixando os Bleus muito próximos de confirmar a primeira colocação da chave.

A Noruega, no entanto, reagiu antes do intervalo. A equipe comandada por Stale Solbakken diminuiu a desvantagem com Aasgaard e manteve viva a esperança de buscar a virada. No entanto, Dembélé marcou o terceiro, celebrando seu primeiro hat-trick noa Copa.

Na segunda etapa, a Noruega teve um pênalti a favor, mas parou em Maignan, que defendeu o chute do atleta nórdico. Com isso, a França apenas cadenciou o placar. Nos minutos finais, Doué marcou para ampliar o placar.

Com o resultado, a França enfrentará a Suécia na próxima fase. Já a Noruega terá pela frente a Costa do Marfim na segunda fase.

Senegal goleia e sonha com vaga

Já no outro jogo do grupo, Senegal x Iraque também entraram em campo. Os africanos precisavam aplicar uma goleada para tentarem a classificação como melhores terceiros.

Diarra abriu o placar para o Senegal. Depois de um primeiro tempo morno, os africanos voltaram com tudo para a segunda etapa e mataram o jogo com Imaila Sarr, Papa Gueye (duas vezes) e Iliman Ndiaye.

O Senegal agora aguarda a finalização da rodada para saber quem irá enfrentar no mata-mata. Já o Iraque se despediu do torneio.