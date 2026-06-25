Brasil vai enfrentar Japão, Holanda ou Suécia no mata-mata? Veja o que dizem os números

O Brasil já garantiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo e agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu adversário na próxima fase do torneio. A disputa segue completamente aberta e envolve três seleções: Holanda, Japão e Suécia.

Com apenas uma rodada restante, os três países ainda têm chances de cruzar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. A definição acontecerá nesta quinta-feira, 25, quando os confrontos Holanda x Tunísia e Japão x Suécia encerrarem a fase de grupos da chave, às 20h, de Brasília.

Segundo projeção do Gato Mestre, o Japão aparece como o rival mais provável da equipe comandada por Carlo Ancelotti. A seleção asiática tem 57,8% de chances de terminar na segunda colocação da chave e cruzar o caminho do Brasil na próxima fase.

A Suécia surge como a segunda possibilidade mais provável, com 30% de chances, enquanto a Holanda aparece com apenas 12,2% de probabilidade de enfrentar a Seleção.

Holanda tem o melhor ataque do grupo

Os Países Baixos chegam à rodada decisiva em situação confortável. Os europeus lideram o Grupo F ao lado do Japão, ambos com quatro pontos, mas levam vantagem nos critérios de desempate.

Além da campanha consistente, os holandeses possuem o ataque mais eficiente da chave até o momento. Em duas partidas, marcaram sete gols, incluindo a goleada por 5 a 1 sobre a Suécia na segunda rodada. A equipe também soma saldo positivo de quatro gols e depende apenas de uma vitória sobre a já eliminada Tunísia para confirmar a classificação na primeira posição.

No entanto, uma derrota para os africanos, poderia deixar os holandeses na segunda posição, ficando no caminho do Brasil no mata-mata.

Japão aposta na regularidade para avançar

O Japão também chega vivo à última rodada e divide a liderança da chave com os holandeses. Os asiáticos estrearam com empate diante da Holanda e depois venceram a Tunísia por 4 a 0.

Com seis gols marcados e apenas dois sofridos, os japoneses possuem uma das defesas mais sólidas do grupo. Além disso, apresentam um estilo de jogo baseado em intensidade, velocidade e organização tática, características que vêm sendo fundamentais para a campanha da equipe.

Se terminar na segunda posição do Grupo F, o Japão será o adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo.

Suécia tenta reação na rodada final

A Suécia entra na última rodada correndo por fora, mas ainda com chances matemáticas de classificação na segunda posição. Os suecos começaram a campanha goleando a Tunísia por 5 a 1, porém perderam força ao serem derrotados pela Holanda pelo mesmo placar na segunda rodada.

O resultado deixou a seleção com três pontos e saldo zerado, obrigando a equipe a buscar uma vitória sobre o Japão para seguir sonhando com a vaga na segunda posição. Dependendo da combinação de resultados, os suecos podem avançar e cruzar o caminho do Brasil no mata-mata.

Apesar da situação mais complicada, a Suécia possui números ofensivos respeitáveis, com seis gols marcados em dois jogos, desempenho semelhante ao do Japão.

Definição acontece nesta quinta-feira

A última rodada do Grupo F promete fortes emoções. Holanda e Japão entram em campo dependendo apenas de seus resultados para avançar, enquanto a Suécia precisa vencer para assumir a segunda posição e enfrentar o Brasil no mata-mata.