Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quais são os jogadores da final da Copa do Mundo mais seguidos no Instagram? Veja o ranking

Argentina e Espanha reúnem algumas das maiores estrelas do futebol mundial, com perfis que movimentam centenas de milhões de fãs no Instagram

Mais seguidos do Instagram: protagonistas da decisão carregam uma audiência global que transforma cada publicação em um evento (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Mais seguidos do Instagram: protagonistas da decisão carregam uma audiência global que transforma cada publicação em um evento (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de julho de 2026 às 23h51.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A final da Copa do Mundo de 2026 coloca frente a frente Argentina e Espanha em um confronto de gerações. Enquanto Lionel Messi busca ampliar um legado histórico, a nova geração espanhola, liderada por Lamine Yamal, chega ao maior palco do futebol mundial cercada por enorme popularidade. Fora das quatro linhas, o alcance desses atletas impressiona tanto quanto o desempenho em campo.

Messi segue em um patamar próprio

No topo da lista aparece Lionel Messi, dono de mais de 510 milhões de seguidores no Instagram. O argentino concentra sozinho boa parte da força digital da seleção campeã do mundo e continua entre os esportistas mais populares do planeta. 

Lamine Yamal representa a nova geração

O segundo grande nome da final nas redes sociais é Lamine Yamal. O jovem atacante espanhol ultrapassa a marca de 40 milhões de seguidores, reflexo da rápida ascensão no Barcelona, das conquistas com a seleção espanhola e do status de uma das maiores promessas do futebol mundial. Seu crescimento digital acompanha a explosão esportiva vivida nos últimos dois anos.

Os jogadores mais seguidos da Final

Entre os principais nomes que entram em campo na decisão, o ranking de seguidores no Instagram é liderado por:

  1. Lionel Messi (Argentina) – 513 milhões
  2. Lamine Yamal (Espanha) – 49,6 milhões
  3. Pedri (Espanha) – 23,2 milhões
  4. Julián Álvarez (Argentina) – 21,5 milhões
  5. Gavi (Espanha) – 19,9 milhões
  6. Rodrigo De Paul (Argentina) – 15,5 milhões
  7. Enzo Fernández (Argentina) – 14,5 milhões
  8. Dani Olmo (Espanha) – 6,3 milhões

Final será disputada no domingo

Argentina e Espanha chegam à decisão embaladas por campanhas consistentes e lideradas por gerações que representam momentos distintos de suas seleções.

A grande final será no próximo domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Caso a Argentina vença, será o quarto título mundial dos sul-americanos e o segundo seguido (os argentinos também venceram a Copa do Mundo do Catar, em 2022). Já a Espanha, se vencer, incluirá uma segunda estrela no escudo — a primeira foi adicionada em 2010, após ganharem a Copa do Mundo da África do Sul.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoInstagramJogadores de futebolArgentinaEspanha

Mais de Esporte

'Efeito Igor Thiago': atacante abre portas para promessas do futebol brasileiro na Premier League

Pela 1ª vez na Copa, Haaland passa Vozinha, ganha 30 milhões de seguidores e vira fenômeno

Libéria desiste de amistoso contra os EUA por ter jogadores com visto negado

Fotógrafo de Messi dando banho em 'bebê' Yamal diz que argentino estava 'tímido' no dia

Mais na Exame

Pop

O trocadilho de 3 mil anos que Christopher Nolan decidiu deixar de fora de 'A Odisseia'

Brasil

Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas proíbe visitas por 30 dias

Negócios

Indústria têxtil catarinense abre primeira loja física e mira R$ 345 mi no ano

Esporte

'Efeito Igor Thiago': atacante abre portas para promessas do futebol brasileiro na Premier League