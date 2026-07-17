Quais são os jogadores da final da Copa do Mundo mais seguidos no Instagram? Veja o ranking

A final da Copa do Mundo de 2026 coloca frente a frente Argentina e Espanha em um confronto de gerações. Enquanto Lionel Messi busca ampliar um legado histórico, a nova geração espanhola, liderada por Lamine Yamal, chega ao maior palco do futebol mundial cercada por enorme popularidade. Fora das quatro linhas, o alcance desses atletas impressiona tanto quanto o desempenho em campo.

Messi segue em um patamar próprio

No topo da lista aparece Lionel Messi, dono de mais de 510 milhões de seguidores no Instagram. O argentino concentra sozinho boa parte da força digital da seleção campeã do mundo e continua entre os esportistas mais populares do planeta.

Lamine Yamal representa a nova geração

O segundo grande nome da final nas redes sociais é Lamine Yamal. O jovem atacante espanhol ultrapassa a marca de 40 milhões de seguidores, reflexo da rápida ascensão no Barcelona, das conquistas com a seleção espanhola e do status de uma das maiores promessas do futebol mundial. Seu crescimento digital acompanha a explosão esportiva vivida nos últimos dois anos.

Os jogadores mais seguidos da Final

Entre os principais nomes que entram em campo na decisão, o ranking de seguidores no Instagram é liderado por:

Lionel Messi (Argentina) – 513 milhões Lamine Yamal (Espanha) – 49,6 milhões Pedri (Espanha) – 23,2 milhões Julián Álvarez (Argentina) – 21,5 milhões Gavi (Espanha) – 19,9 milhões Rodrigo De Paul (Argentina) – 15,5 milhões Enzo Fernández (Argentina) – 14,5 milhões Dani Olmo (Espanha) – 6,3 milhões

Final será disputada no domingo

Argentina e Espanha chegam à decisão embaladas por campanhas consistentes e lideradas por gerações que representam momentos distintos de suas seleções.

A grande final será no próximo domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Caso a Argentina vença, será o quarto título mundial dos sul-americanos e o segundo seguido (os argentinos também venceram a Copa do Mundo do Catar, em 2022). Já a Espanha, se vencer, incluirá uma segunda estrela no escudo — a primeira foi adicionada em 2010, após ganharem a Copa do Mundo da África do Sul.