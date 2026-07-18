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Fase de grupos copa 2026

Os jogadores com mais gols em finais da Copa do Mundo

Com grandes nomes, Kylian Mbappé, astro francês, lidera a lista, com 4 tentos em duas decisões disputadas

Kylian Mbappe: é o jogador com mais gols em finais de Copa do Mundo (Charly Triballeau/AFP)

Kylian Mbappe: é o jogador com mais gols em finais de Copa do Mundo (Charly Triballeau/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 18 de julho de 2026 às 06h01.

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A Copa do Mundo chega ao fim no próximo domingo, 19, com Espanha e Argentina decidindo o título da edição de 2026. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Mundial é o torneio em que as grandes estrelas entram em campo por suas seleções em busca da conquista mais importante do futebol. E, entre os recordes do torneio, nomes importantes deixaram suas marcas.

E, em finais, não é diferente, com Kylian Mbappé, da França, sendo o jogador com mais gols em finais na história da competição. Ao todo, o atacante francês soma 4 gols em decisões, tendo anotado um no título em 2018 e três no vice-campeonato em 2022.

Além disso, com o hat-trick na final da Copa no Catar, ele igualou o feito do inglês Geoff Hurst, até então o único a marcar três vezes em uma final de Mundial, alcançado em 1966, contra a Alemanha Ocidental.

O jogador inglês aparece na segunda colocação do ranking, por conta dos 3 tentos contra os alemães. Já o Brasil é representado por Vavá e Pelé. Ambos marcaram também 3 vezes em decisões, em 1958 e 1962, e, depois, Ronaldo, com 2 bolas nas redes, em duas finais, em 1998 e 2002.

Além disso, um jogador que estará na final no domingo também aparece na lista: Lionel Messi. O argentino soma 2 gols em duas finais, 2014 e 2022. Agora, chega à sua terceira decisão e pode subir no ranking, caso balance as redes espanholas.

Jogadores com mais gols em finais de Copa do Mundo

  1. Kylian Mbappé (França) - 4 gols, em 2 finais disputadas (2018, 2022)
  2. Geoff Hurst (Inglaterra) - 3 gols, em 1 final disputada (1966)
  3. Vavá (Brasil) - 3 gols, em 2 finais disputadas (1958, 1962)
  4. Pelé (Brasil) - 3 gols, em 2 finais disputadas (1958, 1970)
  5. Zinedine Zidane (França) - 3 gols, em 2 finais disputadas (1998, 2006)
  6. Gino Colaussi (Itália) - 2 gols, em 1 final disputada (1938)
  7. Silvio Piola (Itália) - 2 gols, em 1 final disputada (1938)
  8. Helmut Rahn (Alemanha Ocidental) - 2 gols, em 1 final disputada (1954)
  9. Mario Kempes (Argentina) - 2 gols, em 1 final disputada (1978)
  10. Paul Breitner (Alemanha Ocidental) - 2 gols, em 2 finais disputadas (1974, 1982)
  11. Ronaldo (Brasil) - 2 gols, em 2 finais disputadas (1998, 2002)
  12. Lionel Messi (Argentina) - 2 gols, em 2 finais disputadas (2014, 2022)
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