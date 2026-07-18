Atlético-MG provoca Flamengo após campanha de nova camisa

O lançamento da nova campanha do Flamengo para criar um uniforme desenvolvido pela própria torcida movimentou as redes sociais. Depois da divulgação do projeto, o Atlético-MG aproveitou a publicação para provocar o clube carioca, relembrando uma iniciativa semelhante criada pelo time mineiro anos atrás.

Na publicação feita pelo Flamengo, o perfil oficial do Galo comentou apenas com um emoji de olhos, gesto que foi interpretado pelos torcedores como uma ironia à novidade anunciada pelo Rubro-Negro.

A provocação faz referência ao "Manto da Massa", projeto criado pelo Atlético-MG em 2020, que permitia aos torcedores desenvolverem modelos para uma camisa especial do clube. A campanha foi realizada anualmente entre 2020 e 2024. O projeto, porém, foi encerrado após a troca da fornecedora de material esportivo do time mineiro.

O Flamengo, na última terça-feira, abriu inscrições para que torcedores de todo o mundo criem um novo modelo de camisa, que será escolhido por votação popular. Além de ter sua criação produzida pelo clube, o autor da camisa vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil e uma unidade do uniforme.

Retorno ao Campeonato Brasileiro

Enquanto isso, Atlético-MG e Flamengo seguem focados na retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo recebe o Bahia na Arena MRV, em Belo Horizonte, na próxima terça-feira, às 19h30. Já o Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó.