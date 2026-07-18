VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei deste sábado, 18

Repórter
Publicado em 18 de julho de 2026 às 05h35.
A terceira semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026 continua neste sábado, 18, com seis partidas.
Os jogos serão disputados em Osaka, no Japão, Belgrado, na Sérvia, e Chicago, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei não entra em quadra neste sábado. O time brasileiro volta a jogar no domingo, 19, quando enfrenta a China às 14h.
Osaka (Japão)
Belgrado (Sérvia)
Chicago (Estados Unidos)
Não. A Seleção Brasileira não joga neste sábado, 18. O próximo compromisso será contra a China, no domingo, 19, às 14h, em Chicago, nos Estados Unidos.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.
A competição tem transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.