VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei deste sábado, 18

A terceira semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026 continua neste sábado, 18, com seis partidas.

Os jogos serão disputados em Osaka, no Japão, Belgrado, na Sérvia, e Chicago, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei não entra em quadra neste sábado. O time brasileiro volta a jogar no domingo, 19, quando enfrenta a China às 14h.

Jogos da VNL masculina 2026 neste sábado, 18

Osaka (Japão)

Canadá x Cuba — 1h

Argentina x Itália — 7h20

Belgrado (Sérvia)

Turquia x Eslovênia — 11h30

Sérvia x Alemanha — 15h

Chicago (Estados Unidos)

França x Polônia — 18h

Estados Unidos x Bulgária — 22h

Tem jogo do Brasil na VNL masculina 2026 hoje?

Não. A Seleção Brasileira não joga neste sábado, 18. O próximo compromisso será contra a China, no domingo, 19, às 14h, em Chicago, nos Estados Unidos.

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Onde assistir aos jogos da VNL masculina 2026?

A competição tem transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.