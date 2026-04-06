Moedor de técnicos? Brasileirão 2026 atinge a marca de uma demissão por rodada

Dorival Júnior: técnico foi demitido do Corinthians no último domingo, 5 (Nelson Almeida/AFP)
Repórter
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12h05.
A derrota por 1 a 0 para o Internacional em casa, no último domingo, 5, foi a gota d'água para o Corinthians. Horas após o apito final, o time anunciou a demissão do técnico Dorival Júnior. Com a queda, o Campeonato Brasileiro de 2026 chegou a 10 treinadores demitidos em apenas 10 rodadas.
A saída de Dorival foi o clímax de uma crise que se arrastava há semanas. A equipe vinha de nove partidas seguidas sem vitória e ocupava a 16ª posição na tabela, no limite da zona de rebaixamento.
Nem mesmo os títulos recentes da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil de 2026 foram suficientes para garantir a permanência de Dorival.
Dorival Júnior foi apenas o nome mais recente a entrar na vasta lista de técnicos dispensados. Antes dele, outros nove profissionais perderam o emprego durante o campeonato deste ano.
A dança das cadeiras começou cedo, com a queda de Jorge Sampaoli no Atlético-MG, na terceira rodada, e seguiu com nomes de peso como Fernando Diniz (Vasco), Tite (Cruzeiro) e até mesmo Filipe Luís, demitido do Flamengo apesar de ter conquistado cinco títulos em 2025, incluindo o Brasileirão e a Libertadores.
Os números confirmam que a instabilidade em 2026 é mais acentuada. As 10 demissões nas 10 primeiras rodadas superam as 7 quedas ocorridas em 2025.
O ritmo é alarmante: em apenas 26% dos jogos da competição, os clubes já realizaram quase metade (46%) do total de demissões de todo o ano passado.
A cultura da longevidade é uma exceção; na Série A, apenas três técnicos estão em seus cargos há mais de um ano. São eles Abel Ferreira (Palmeiras), Rogério Ceni (Bahia) e Rafael Guanaes (Mirassol).