Moedor de técnicos? Brasileirão 2026 atinge a marca de uma demissão por rodada

A derrota por 1 a 0 para o Internacional em casa, no último domingo, 5, foi a gota d'água para o Corinthians. Horas após o apito final, o time anunciou a demissão do técnico Dorival Júnior. Com a queda, o Campeonato Brasileiro de 2026 chegou a 10 treinadores demitidos em apenas 10 rodadas.

A saída de Dorival foi o clímax de uma crise que se arrastava há semanas. A equipe vinha de nove partidas seguidas sem vitória e ocupava a 16ª posição na tabela, no limite da zona de rebaixamento.

Nem mesmo os títulos recentes da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil de 2026 foram suficientes para garantir a permanência de Dorival.

Moedor de técnicos?

Dorival Júnior foi apenas o nome mais recente a entrar na vasta lista de técnicos dispensados. Antes dele, outros nove profissionais perderam o emprego durante o campeonato deste ano.

A dança das cadeiras começou cedo, com a queda de Jorge Sampaoli no Atlético-MG, na terceira rodada, e seguiu com nomes de peso como Fernando Diniz (Vasco), Tite (Cruzeiro) e até mesmo Filipe Luís, demitido do Flamengo apesar de ter conquistado cinco títulos em 2025, incluindo o Brasileirão e a Libertadores.

Lista de técnicos demitidos até a 10ª rodada do Brasileirão 2026:

Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

Fernando Diniz (Vasco)

Juan Carlos Osorio (Remo)

Filipe Luís (Flamengo)

Hernán Crespo (São Paulo)

Tite (Cruzeiro)

Juan Pablo Vojvoda (Santos)

Martín Anselmi (Botafogo)

Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)

Dorival Júnior (Corinthians)

Ritmo acelerado

Os números confirmam que a instabilidade em 2026 é mais acentuada. As 10 demissões nas 10 primeiras rodadas superam as 7 quedas ocorridas em 2025.

O ritmo é alarmante: em apenas 26% dos jogos da competição, os clubes já realizaram quase metade (46%) do total de demissões de todo o ano passado.

A cultura da longevidade é uma exceção; na Série A, apenas três técnicos estão em seus cargos há mais de um ano. São eles Abel Ferreira (Palmeiras), Rogério Ceni (Bahia) e Rafael Guanaes (Mirassol).