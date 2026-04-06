Esporte

Moedor de técnicos? Brasileirão 2026 atinge a marca de uma demissão por rodada

Saída de Dorival Júnior do Corinthians no último domingo é a décima do campeonato

Dorival Júnior: técnico foi demitido do Corinthians no último domingo, 5 (Nelson Almeida/AFP)

Dorival Júnior: técnico foi demitido do Corinthians no último domingo, 5 (Nelson Almeida/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12h05.

A derrota por 1 a 0 para o Internacional em casa, no último domingo, 5, foi a gota d'água para o Corinthians. Horas após o apito final, o time anunciou a demissão do técnico Dorival Júnior. Com a queda, o Campeonato Brasileiro de 2026 chegou a 10 treinadores demitidos em apenas 10 rodadas.

A saída de Dorival foi o clímax de uma crise que se arrastava há semanas. A equipe vinha de nove partidas seguidas sem vitória e ocupava a 16ª posição na tabela, no limite da zona de rebaixamento.

Nem mesmo os títulos recentes da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil de 2026 foram suficientes para garantir a permanência de Dorival.

Moedor de técnicos?

Dorival Júnior foi apenas o nome mais recente a entrar na vasta lista de técnicos dispensados. Antes dele, outros nove profissionais perderam o emprego durante o campeonato deste ano.

A dança das cadeiras começou cedo, com a queda de Jorge Sampaoli no Atlético-MG, na terceira rodada, e seguiu com nomes de peso como Fernando Diniz (Vasco), Tite (Cruzeiro) e até mesmo Filipe Luís, demitido do Flamengo apesar de ter conquistado cinco títulos em 2025, incluindo o Brasileirão e a Libertadores.

Lista de técnicos demitidos até a 10ª rodada do Brasileirão 2026:

  • Jorge Sampaoli (Atlético-MG)
  • Fernando Diniz (Vasco)
  • Juan Carlos Osorio (Remo)
  • Filipe Luís (Flamengo)
  • Hernán Crespo (São Paulo)
  • Tite (Cruzeiro)
  • Juan Pablo Vojvoda (Santos)
  • Martín Anselmi (Botafogo)
  • Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)
  • Dorival Júnior (Corinthians)

Ritmo acelerado

Os números confirmam que a instabilidade em 2026 é mais acentuada. As 10 demissões nas 10 primeiras rodadas superam as 7 quedas ocorridas em 2025.

O ritmo é alarmante: em apenas 26% dos jogos da competição, os clubes já realizaram quase metade (46%) do total de demissões de todo o ano passado.

A cultura da longevidade é uma exceção; na Série A, apenas três técnicos estão em seus cargos há mais de um ano. São eles Abel Ferreira (Palmeiras), Rogério Ceni (Bahia) e Rafael Guanaes (Mirassol).

 

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansBrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Corinthians demite Dorival Júnior após sequência negativa no Brasileirão

Veja os resultados dos jogos do fim de semana e a tabela atualizada do Brasileirão

Napoli x Milan: horário e onde assistir ao jogo da Serie A

João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo: veja horário e onde assistir

Mais na Exame

Mundo

Irã rejeita cessar-fogo; EUA diz que Trump não aprovou proposta

Marketing

O fim das marcas construídas pela propaganda — e o que vem depois

Inteligência Artificial

Microsoft se contradiz ao afirmar que Copilot é para "entretenimento" e reforçar uso profissional

Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que baby boomers podem ficar sem aposentadoria e recomenda bitcoin