Brasileirão: por que o campeonato vai começar em janeiro?

Campeonato Brasileiro começa em janeiro depois de 34 anos

Jogo do Mirassol pelo Brasileirão 2025: time foi invicto em casa e virou sensação do futebol brasileiro (Rapha Marques/Getty Images)

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09h39.

O Campeonato Brasileiro de 2026 começa nesta quarta-feira, 28, com rodadas programadas para janeiro — algo incomum nas últimas décadas. A antecipação responde a uma estratégia da CBF para alinhar o calendário nacional com o futebol internacional e minimizar conflitos com convocações de seleções.

Além disso, o ajuste busca liberar espaço no segundo semestre para datas da Fifa, fases finais da Copa do Brasil e compromissos de clubes brasileiros em competições continentais, como Libertadores e Sul-Americana.

Histórico e precedentes

Desde 1971, o Brasileirão só havia começado em janeiro em seis edições: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1992. Em outras sete, teve jogos neste mês, mas por extensão do calendário.

A mudança em 2026 também atende a uma recomendação da Conmebol para reduzir sobreposições entre torneios nacionais e internacionais.

Brasileirão 2026 começa nesta semana: veja os clubes e os maiores campeões

Desde 1971, o Campeonato Brasileiro teve início em janeiro nas seguintes edições:

  • 1981 – começou em 17 de janeiro (Grêmio campeão)

  • 1982 – começou em 16 de janeiro (Flamengo campeão)

  • 1983 – começou em 23 de janeiro (Flamengo campeão)

  • 1984 – começou em 28 de janeiro (Fluminense campeão)

  • 1985 – começou em 26 de janeiro (Coritiba campeão)

  • 1992 – começou em 26 de janeiro (Flamengo campeão)

Outras edições com jogos em janeiro, mas sem início oficial no mês:

  • 1973 – estendeu-se até fevereiro de 1974 (Palmeiras campeão)

  • 1977 – estendeu-se até março de 1978 (São Paulo campeão)

  • 1986 – estendeu-se até fevereiro de 1987 (São Paulo campeão)

  • 1987 – estendeu-se até fevereiro de 1988 (Sport campeão)

  • 1988 – estendeu-se até fevereiro de 1989 (Bahia campeão)

  • 2000 – estendeu-se até janeiro de 2001 (Vasco campeão)

  • 2020 – estendeu-se até fevereiro de 2021 (Flamengo campeão)

