Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 6 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13h56.

A rodada desta segunda-feira, 6, é marcada por confrontos importantes, que podem ter impacto direto nas vagas europeias de Champions League e Liga Europa, com destaque para Napoli x Milan e Juventus x Genoa, ambos válidos pelo Campeonato Italiano.

A programação inclui ainda partidas do Campeonato Português, LaLiga, Segunda Divisão Inglesa, Campeonato Argentino, Brasileirão Série B e C e Campeonato Turco.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje

Campeonato Italiano

  • 13h — Juventus x Genoa
  • 15h45 — Napoli x Milan

Campeonato Italiano - Serie B

  • 14h30 - Carrarese x Spezia

Campeonato Português

  • 14h45 - Arouca x Estoril
  • 16h45 - Casa Pia x Benfica

Campeonato Turco

  • 14h - Kocaelispor x Istanbul Basaksehir

LaLiga (Campeonato Espanhol)

  • 16h — Girona x Villarreal

Campeonato Francês - 2.ª divisão

  • 15h45 - Le Mans x PAU

Championship (Segunda Divisão Inglesa)

  • 13h30 - Swansea x Middlesbrough
  • 16h - Hull City x Coventry

Apertura Argentino (Campeonato Argentino)

  • 19h- Argentinos Jrs x Banfield

Brasileirão Série B

  • 21h - Goiás x Criciúma

Brasileirão Série C

  • 20h - Santa Cruz x Itabaiana

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Napoli x Milan

O jogo Napoli x Milan terá transmissão ao vivo da Cazé TV e Disney+, a partir das 15h45 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo Goiás x Criciúma

A partida entre Goiás x Criciúma, válida pelo Brasileirão Série B, será transmitida ao vivo na ESPN, Canal Goat, XSports e Disney+.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira (6)

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira (6)

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira (6)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira (6)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta segunda-feira (6)

ESPN

  • 16h - Girona x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B

ESPN2

  • 16h - Hull City x Coventry - Championship - Segunda Divisão Inglesa

ESPN3

  • 13H30 - Swansea x Middlesbrough - Championship - Segunda Divisão Inglesa

ESPN4

  • 13h - Juventus x Genoa - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Casa Pia x Benfica - Campeonato Português

ESPN Brasil

Nenhum jogo vai passar na ESPN Brasil nesta segunda-feira (6)

XSports

  • 14h45 - Arouca x Estoril - Campeonato Português
  • 21h - Goiás x Criciúma - Brasileirão Série B

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 13h - Juventus x Genoa - Campeonato Italiano
  • 14h - Kocaelispor x Instabul Basaksehir - Campeonato Turco
  • 14h45 - Arouca x Estoril - Campeonato Português
  • 15h45 - Napoli x Milan - Campeonato Italiano
  • 16h - Girona x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 16h45 - Casa Pia x Benfica - Campeonato Português
  • 19h - Argentinos Jrs x Banfield - Campeonato Apertura Argentina
  • 20h - Santa Cruz x Itabaiana - Campeonato Brasileiro Série C
  • 21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B

GE Tv

Nenhum jogo vai passar na GE Tv nesta segunda-feira (6)

Canal GOAT (Youtube)

  • 21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B

Onefootball

  • 14h30 - Carrarese x Spezia - Campeonato Italiano 2ª divisão
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