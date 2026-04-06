Jogos de hoje, segunda-feira, 6 de abril, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta segunda-feira, 6, é marcada por confrontos importantes, que podem ter impacto direto nas vagas europeias de Champions League e Liga Europa, com destaque para Napoli x Milan e Juventus x Genoa, ambos válidos pelo Campeonato Italiano.

A programação inclui ainda partidas do Campeonato Português, LaLiga, Segunda Divisão Inglesa, Campeonato Argentino, Brasileirão Série B e C e Campeonato Turco.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje

Campeonato Italiano

13h — Juventus x Genoa

— Juventus x Genoa 15h45 — Napoli x Milan

Campeonato Italiano - Serie B

14h30 - Carrarese x Spezia

Campeonato Português

14h45 - Arouca x Estoril

- Arouca x Estoril 16h45 - Casa Pia x Benfica

Campeonato Turco

14h - Kocaelispor x Istanbul Basaksehir

LaLiga (Campeonato Espanhol)

16h — Girona x Villarreal

Campeonato Francês - 2.ª divisão

15h45 - Le Mans x PAU

Championship (Segunda Divisão Inglesa)

13h30 - Swansea x Middlesbrough

Swansea x Middlesbrough 16h - Hull City x Coventry

Apertura Argentino (Campeonato Argentino)

19h- Argentinos Jrs x Banfield

Brasileirão Série B

21h - Goiás x Criciúma

Brasileirão Série C

20h - Santa Cruz x Itabaiana

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Napoli x Milan

O jogo Napoli x Milan terá transmissão ao vivo da Cazé TV e Disney+, a partir das 15h45 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo Goiás x Criciúma

A partida entre Goiás x Criciúma, válida pelo Brasileirão Série B, será transmitida ao vivo na ESPN, Canal Goat, XSports e Disney+.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira (6)

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira (6)

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira (6)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira (6)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta segunda-feira (6)

ESPN

16h - Girona x Villarreal - Campeonato Espanhol

21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B

ESPN2

16h - Hull City x Coventry - Championship - Segunda Divisão Inglesa

ESPN3

13H30 - Swansea x Middlesbrough - Championship - Segunda Divisão Inglesa

ESPN4

13h - Juventus x Genoa - Campeonato Italiano

16h45 - Casa Pia x Benfica - Campeonato Português

ESPN Brasil

Nenhum jogo vai passar na ESPN Brasil nesta segunda-feira (6)

XSports

14h45 - Arouca x Estoril - Campeonato Português

21h - Goiás x Criciúma - Brasileirão Série B

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

13h - Juventus x Genoa - Campeonato Italiano

14h - Kocaelispor x Instabul Basaksehir - Campeonato Turco

14h45 - Arouca x Estoril - Campeonato Português

15h45 - Napoli x Milan - Campeonato Italiano

16h - Girona x Villarreal - Campeonato Espanhol

16h45 - Casa Pia x Benfica - Campeonato Português

19h - Argentinos Jrs x Banfield - Campeonato Apertura Argentina

20h - Santa Cruz x Itabaiana - Campeonato Brasileiro Série C

21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B

GE Tv

Nenhum jogo vai passar na GE Tv nesta segunda-feira (6)

Canal GOAT (Youtube)

21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B

Onefootball