Jogos de hoje, segunda-feira, 6 de abril, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta segunda-feira, 6, é marcada por confrontos importantes, que podem ter impacto direto nas vagas europeias de Champions League e Liga Europa, com destaque para Napoli x Milan e Juventus x Genoa, ambos válidos pelo Campeonato Italiano.
A programação inclui ainda partidas do Campeonato Português, LaLiga, Segunda Divisão Inglesa, Campeonato Argentino, Brasileirão Série B e C e Campeonato Turco.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje
Campeonato Italiano
- 13h — Juventus x Genoa
- 15h45 — Napoli x Milan
Campeonato Italiano - Serie B
- 14h30 - Carrarese x Spezia
Campeonato Português
- 14h45 - Arouca x Estoril
- 16h45 - Casa Pia x Benfica
Campeonato Turco
- 14h - Kocaelispor x Istanbul Basaksehir
LaLiga (Campeonato Espanhol)
- 16h — Girona x Villarreal
Campeonato Francês - 2.ª divisão
Championship (Segunda Divisão Inglesa)
- 13h30 - Swansea x Middlesbrough
- 16h - Hull City x Coventry
Apertura Argentino (Campeonato Argentino)
- 19h- Argentinos Jrs x Banfield
Brasileirão Série B
Brasileirão Série C
- 20h - Santa Cruz x Itabaiana
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Napoli x Milan
O jogo Napoli x Milan terá transmissão ao vivo da Cazé TV e Disney+, a partir das 15h45 (de Brasília).
Onde assistir ao vivo Goiás x Criciúma
A partida entre Goiás x Criciúma, válida pelo Brasileirão Série B, será transmitida ao vivo na ESPN, Canal Goat, XSports e Disney+.
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira (6)
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira (6)
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira (6)
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira (6)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta segunda-feira (6)
ESPN
- 16h - Girona x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B
ESPN2
- 16h - Hull City x Coventry - Championship - Segunda Divisão Inglesa
ESPN3
- 13H30 - Swansea x Middlesbrough - Championship - Segunda Divisão Inglesa
ESPN4
- 13h - Juventus x Genoa - Campeonato Italiano
- 16h45 - Casa Pia x Benfica - Campeonato Português
ESPN Brasil
Nenhum jogo vai passar na ESPN Brasil nesta segunda-feira (6)
XSports
- 14h45 - Arouca x Estoril - Campeonato Português
- 21h - Goiás x Criciúma - Brasileirão Série B
Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 13h - Juventus x Genoa - Campeonato Italiano
- 14h - Kocaelispor x Instabul Basaksehir - Campeonato Turco
- 14h45 - Arouca x Estoril - Campeonato Português
- 15h45 - Napoli x Milan - Campeonato Italiano
- 16h - Girona x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 16h45 - Casa Pia x Benfica - Campeonato Português
- 19h - Argentinos Jrs x Banfield - Campeonato Apertura Argentina
- 20h - Santa Cruz x Itabaiana - Campeonato Brasileiro Série C
- 21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B
GE Tv
Nenhum jogo vai passar na GE Tv nesta segunda-feira (6)
Canal GOAT (Youtube)
- 21h - Goiás x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B
Onefootball
- 14h30 - Carrarese x Spezia - Campeonato Italiano 2ª divisão