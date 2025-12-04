Quanto o Flamengo ganhou com a Libertadores e o Brasileirão?

O Flamengo fechou a temporada de 2025 com mais de R$ 265,3 milhões em premiações esportivas ao conquistar a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

No último sábado, o clube carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Monumental, no Peru, e garantiu o título da Libertadores. Com a conquista continental, o Flamengo assegurou US$ 40,4 milhões, o equivalente a R$ 215,332 milhões.

Já pelo título do Brasileirão de 2025, confirmado na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o Flamengo vai receber mais de R$ 50 milhões apenas em premiação esportiva. O valor considera exclusivamente o desempenho no campeonato e não inclui cotas de transmissão nem outras receitas comerciais.

A distribuição da premiação é feita pelas ligas que organizam os blocos de clubes, a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a LFU (Liga Forte União). O Flamengo integra a Libra. Segundo apuração do Valor Econômico, o campeão nacional de 2025 receberá mais de R$ 50 milhões.

Em comparação, o campeão brasileiro de 2024 ficou com R$ 48,1 milhões, enquanto o vencedor de 2023 recebeu R$ 45 milhões.

Times com mais títulos do Brasileirão:

Palmeiras — 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo — 9 títulos (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

Santos — 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Corinthians — 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo — 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Calendário completo de jogos do Flamengo até o fim do ano

O Flamengo tem dois jogos do Brasileirão à frente. Um aconteceu nesta quarta-feira, 3, e outro vai ocorrer no domingo, 7. No Mundial, o primeiro jogo da reta final já está definido, contra o mexicano Cruz Azul.

03/12 - Flamengo x Ceará (Brasileirão - 37ª rodada) - vitória por 1 a 0, o que sacramentou a conquista do Brasileirão

07/12 - Mirassol x Flamengo (Brasileirão - 38ª rodada);

10/12 - Cruz Azul x Flamengo (Copa Intercontinental - segunda fase).

Em caso de vitória contra o Cruz Azul, mais dois jogos podem estar no calendário dos flamenguistas:

13/12* - Flamengo x Pyramids (Copa Intercontinental - semifinal);

17/12** - Flamengo x Paris Saint-Germain (Copa Intercontinental - final).

Como o Flamengo pode se tornar bicampeão mundial?

O último título mundial do Flamengo foi conquistado em 1981, com o craque Zico no elenco. Em 2025, o time tem a chance de repetir o feito.

Se derrotar o Cruz Azul na partida do dia 10, o rubro-negro enfrenta o egípcio Pyramids. A final, já parcialmente definida, é contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League.

O caminho é desafiador e uma vitória sobre o time de Mbappé não é provável, mas o sonho não morreu para os flamenguistas.