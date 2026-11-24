A Copa América de 2028 será disputada nos Estados Unidos entre 9 de junho e 9 de julho. A confirmação foi anunciada nesta terça-feira, 24, pela Conmebol e pela Concacaf, que também oficializaram a extensão da parceria para organizar conjuntamente a 49ª edição do torneio.

A competição terá 16 seleções: as dez filiadas à Conmebol e outras seis representantes da Concacaf. O calendário prevê 25 dias de jogos, e a disputa das vagas destinadas às equipes da América do Norte, Central e Caribe será feita por meio da Copa Ouro de 2027.

Esta será a terceira vez que os Estados Unidos receberão a Copa América. O país realizou as edições de 2016 e 2024.

Como será a Copa América de 2028?

O formato manterá a participação de 16 equipes, como ocorreu na edição de 2024. Todas as dez seleções sul-americanas terão lugar garantido, enquanto as seis vagas restantes serão preenchidas por mérito esportivo.

A classificação das equipes da Concacaf será definida na Copa Ouro de 2027, marcada para acontecer entre 17 de junho e 11 de julho do próximo ano. As seis seleções participantes da Copa América serão escolhidas com base no desempenho no torneio, mas os critérios específicos ainda serão detalhados pelas confederações.

A competição de 2028 será organizada em conjunto pelas duas entidades, dando continuidade à parceria estabelecida em 2023. O acordo foi aprovado pelos conselhos da Conmebol e da Concacaf.

Embora os Estados Unidos já estejam confirmados como país-sede, as cidades e os estádios que receberão as partidas ainda não foram divulgados. A tabela completa de jogos também será anunciada posteriormente.

A escolha repete o caminho adotado em 2024, quando o país recebeu a competição com 16 seleções. Na ocasião, a Argentina conquistou o título ao vencer a Colômbia por 1 a 0 na decisão, disputada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

A edição de 2016, conhecida como Copa América Centenário, também foi realizada nos Estados Unidos e terminou com o título do Chile, que derrotou a Argentina nos pênaltis na final.

Vale mencionar que a Copa América de 2028 será disputada pouco antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que começam em 14 de julho. A programação anunciada encerra o torneio cinco dias antes da abertura do evento olímpico.