Dos restaurantes às gôndolas dos supermercados, o Grupo Madero começa a ampliar as fronteiras de atuação de um negócio que registrou receita bruta de quase R$ 1,8 bilhão nos primeiros nove meses de 2026. A partir desta quarta-feira, 25 de novembro, mais de 20 produtos da marca estarão disponíveis em 22 lojas do Grupo Passarela, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

A parceria integra a estratégia de diversificação dos canais de venda da companhia fundada pelo empresário e chef Junior Durski, que iniciou em setembro a comercialização de seus produtos na rede de supermercados Festval, nas cidades de Curitiba e Cascavel, no Paraná.

A operação com o grupo catarinense envolve as bandeiras Passarela Supermercados e Via Atacadista, com um portfólio que reúne hambúrgueres, pães, molhos, empanadas, pratos prontos e sobremesas.

Entre os produtos estão os hambúrgueres Clássico, Júnior e Cordeiro, além dos pães brioche e crocante, queijo cheddar, condimentos, bacon fatiado e linguiça de pernil defumada.A linha contempla ainda quatro sabores de empanadas, quatro opções de pratos prontos e duas versões de petit gâteau, de chocolate e doce de leite.

“Prezamos por ter parcerias comerciais com empresas sólidas e confiáveis. Assim como o Grupo Passarela, o Madero preza pela qualidade, pela entrega, pela higiene e pelo cuidado em cada processo. Essa sinergia entre as duas empresas facilitou a conclusão da parceria, e estar entre os pioneiros no Brasil a trabalhar com a linha Madero é um marco para nós”, afirma Alexandre Simioni, diretor-presidente do Grupo Passarela.

A expectativa do grupo supermercadista é estender a comercialização dos produtos Madero para todas as 31 lojas da rede em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Grupos em expansão

Fundado em 2005, em Curitiba (PR), o Grupo Madero encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 375 restaurantes, presentes em 18 estados brasileiros, no Distrito Federal e no Paraguai. Entre julho e setembro, a companhia registrou receita líquida de R$ 539,9 milhões, alta de 10,4%, e lucro líquido de R$ 30,8 milhões, crescimento de 33,3% na comparação anual.

Na divulgação do balanço trimestral, em 28 de outubro, o fundador e CEO do grupo, Junior Durski, destacou a diversificação dos canais de venda, com o ingresso no varejo supermercadista, como uma nova avenida de crescimento da companhia.

A estratégia está amparada pelo modelo de produção verticalizado do grupo, que prevê investimentos de R$ 1 bilhão até 2029 na expansão de sua estrutura industrial em Ponta Grossa (PR).

Já o Grupo Passarela, fundado há mais de 35 anos em Concórdia (SC), é a quinta maior rede supermercadista catarinense e a 38ª do Brasil, segundo o Ranking ABRAS 2026, com faturamento de R$ 3,03 bilhões em 2025.

Presente em 25 cidades, com mais de 4,1 mil colaboradores diretos, quatro centros de distribuição e fábrica própria, responsável pelas marcas D’Lena e Texano, o grupo mantém um plano de expansão regional e projeta alcançar R$ 4,7 bilhões em faturamento até 2027.