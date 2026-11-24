Bruno Simioni (Comprador de Perecíveis Grupo Passarela), Junior Durski (CEO Madero) e Alexandre Simioni (CEO Grupo Passarela)
Editor da Região Sul
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17h20.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 17h32.
Dos restaurantes às gôndolas dos supermercados, o Grupo Madero começa a ampliar as fronteiras de atuação de um negócio que registrou receita bruta de quase R$ 1,8 bilhão nos primeiros nove meses de 2026. A partir desta quarta-feira, 25 de novembro, mais de 20 produtos da marca estarão disponíveis em 22 lojas do Grupo Passarela, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
A parceria integra a estratégia de diversificação dos canais de venda da companhia fundada pelo empresário e chef Junior Durski, que iniciou em setembro a comercialização de seus produtos na rede de supermercados Festval, nas cidades de Curitiba e Cascavel, no Paraná.
A operação com o grupo catarinense envolve as bandeiras Passarela Supermercados e Via Atacadista, com um portfólio que reúne hambúrgueres, pães, molhos, empanadas, pratos prontos e sobremesas.
Entre os produtos estão os hambúrgueres Clássico, Júnior e Cordeiro, além dos pães brioche e crocante, queijo cheddar, condimentos, bacon fatiado e linguiça de pernil defumada.A linha contempla ainda quatro sabores de empanadas, quatro opções de pratos prontos e duas versões de petit gâteau, de chocolate e doce de leite.
“Prezamos por ter parcerias comerciais com empresas sólidas e confiáveis. Assim como o Grupo Passarela, o Madero preza pela qualidade, pela entrega, pela higiene e pelo cuidado em cada processo. Essa sinergia entre as duas empresas facilitou a conclusão da parceria, e estar entre os pioneiros no Brasil a trabalhar com a linha Madero é um marco para nós”, afirma Alexandre Simioni, diretor-presidente do Grupo Passarela.
A expectativa do grupo supermercadista é estender a comercialização dos produtos Madero para todas as 31 lojas da rede em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Fundado em 2005, em Curitiba (PR), o Grupo Madero encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 375 restaurantes, presentes em 18 estados brasileiros, no Distrito Federal e no Paraguai. Entre julho e setembro, a companhia registrou receita líquida de R$ 539,9 milhões, alta de 10,4%, e lucro líquido de R$ 30,8 milhões, crescimento de 33,3% na comparação anual.
Na divulgação do balanço trimestral, em 28 de outubro, o fundador e CEO do grupo, Junior Durski, destacou a diversificação dos canais de venda, com o ingresso no varejo supermercadista, como uma nova avenida de crescimento da companhia.
A estratégia está amparada pelo modelo de produção verticalizado do grupo, que prevê investimentos de R$ 1 bilhão até 2029 na expansão de sua estrutura industrial em Ponta Grossa (PR).
Já o Grupo Passarela, fundado há mais de 35 anos em Concórdia (SC), é a quinta maior rede supermercadista catarinense e a 38ª do Brasil, segundo o Ranking ABRAS 2026, com faturamento de R$ 3,03 bilhões em 2025.
Presente em 25 cidades, com mais de 4,1 mil colaboradores diretos, quatro centros de distribuição e fábrica própria, responsável pelas marcas D’Lena e Texano, o grupo mantém um plano de expansão regional e projeta alcançar R$ 4,7 bilhões em faturamento até 2027.