A criptomoeda do protocolo de privacidade Zcash é uma das mais bem-sucedidas de 2026 e ainda está em alta no ano, ao contrário do bitcoin e da maior parte dos outros tokens. No entanto, a criptomoeda está em forte queda em novembro e já perdeu mais de metade do valor que chegou a ter na máxima de 2026.

Só nesta terça-feira, 24, a moeda digital ZEC recua 10,1%, a US$ 721,41. No acumulado do mês, a desvalorização chega a 42,4%. Já a baixa desde a máxima do ano é de 57,3%.

Mas o que leva a essa derrocada tão grande?

De acordo com Vinicius Bitelo, analista do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o Zcash é o ativo que mais se valorizou no ano dentro dos 10 principais criptoativos do mercado. Criptoativos que sobem muito, conforme o analista, tendem a sofrer correções mais fortes em momentos de aversão a risco.

Ou seja, diante da forte queda do bitcoin em um cenário de aumento dos juros nos Estados Unidos, preocupação com a série de ataques hackers no mercado cripto e atração de capital do setor de inteligência artificial em detrimento dos outros, quanto "esticado" está um ativo em termos de preço, maior a pressão vendedora sobre ele.

Gráfico do token ZEC, do protocolo cripto Zcash

ETF e liquidação de comprados em Zcash

Além disso, Bitelo afirma que o Zcash ganhou um novo canal de acesso por investidores institucionais com o lançamento de um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) atrelado ao ZEC nos EUA. O fundo da Grayscale pode ser negociado na bolsa de valores de Nova York, o que facilita para investidores tradicionais.

"O ETF registrou forte captação nos dois primeiros meses. Esse fluxo, porém, se inverteu: em outubro e novembro, as saídas de recursos já passam de US$ 100 milhões, reduzindo a demanda que vinha ajudando a sustentar o preço", explica.

Um outro fator que ajuda a precipitar a baixa da criptomoeda é a liquidação de posições alavancadas. Bitelo destaca que foram US$ 12,2 milhões em fechamentos forçados de posições compradas na moeda digital por traders que apostavam na alta. Vale lembrar que para liquidar uma posição comprada, o investidor precisa vender o ativo.

"Então, a combinação entre realização de ganhos após a forte valorização, saída de recursos do ETF e liquidações de posições compradas ajuda a explicar a intensidade da queda de Zcash", conclui Bitelo.

No ano de 2026, o Zcash ainda está em alta de 40,7%.

O que é o Zcash?

O ZCash foi criado como um fork (separação após desenvolvedores não atingirem consenso) do Bitcoin criado para trazer privacidade para as transações. Ao contrário da rede do Bitcoin, onde todas as operações são públicas, no ZCash é possível esconder quem enviou, quem recebeu e quanto dinheiro foi enviado.

Para obter essa privacidade, o projeto usa uma ferramenta chamada prova de conhecimento zero (zero knowledge proof, ou ZKP). Usando este tipo de prova de validação, o sistema pode verificar a que uma operação é verdadeira sem precisar saber de todas as informações dos envolvidos na transação.

A tese de privacidade é uma das mais fortes no setor de criptoativos em 2026, com muitos agentes enxergando valor na possibilidade de evitar o rastreamento público de patrimônio e a vigilância sobre carteiras digitais.

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