Flamengo demite Filipe Luís após goleada

Saída ocorre horas depois de vitória por 8 a 0 e classificação à final do Carioca

Filipe Luis: técnico foi demitido após goleada (Rodrigo Valle/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de março de 2026 às 05h19.

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, 3, a saída de Filipe Luís do comando técnico da equipe profissional. A decisão foi tomada pela diretoria poucas horas após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira e a classificação para a final do Campeonato Carioca.

Segundo o clube, também deixam a comissão técnica o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

Em nota oficial, o Flamengo informou que Filipe Luís não seguirá no cargo a partir desta terça-feira, 3, e agradeceu ao ex-atleta e treinador pelas conquistas no período. O clube desejou sucesso na continuidade da carreira.

Filipe Luís encerra a passagem com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas apenas em 2026.

O treinador deixa o clube como o segundo mais vitorioso da história do Flamengo, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025, Campeonato Carioca 2025, Libertadores 2025 e Campeonato Brasileiro 2025.

No Intercontinental, a equipe chegou à final, mas perdeu para o PSG nos pênaltis.

Início de temporada pesa na decisão

A demissão ocorre após o pior início de temporada do clube nos últimos dez anos. O Flamengo perdeu os títulos da Supercopa do Brasil para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.

Esta foi a primeira grande crise de Filipe Luís como treinador do time principal. Em 2026, a equipe acumulou instabilidade física e técnica. O ambiente interno registrou insatisfação de jogadores com decisões da comissão técnica, questionamentos internos e externos e pouco diálogo com a diretoria de futebol.

O Flamengo foi o primeiro trabalho de Filipe Luís como treinador. Ele iniciou a carreira no sub-17, em março de 2024, após se aposentar como jogador, e conquistou a Copa Rio. Em junho, assumiu o sub-20 e venceu o Mundial da categoria.

No dia 30 de setembro, foi anunciado no time profissional para substituir Tite. A sequência incluiu a conquista da Copa do Brasil 2024 e quatro títulos em 2025.

