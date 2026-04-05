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Corinthians x Internacional: onde assistir e qual o horário do jogo

Duelo será disputado na Neo Química Arena e terá transmissão exclusiva no streaming

Dieguinho e Matheus Bidu Corinthians (Reprodução/X/Corinthians)

Dieguinho e Matheus Bidu Corinthians (Reprodução/X/Corinthians)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de abril de 2026 às 06h56.

Corinthians e Internacional entram em campo neste domingo, 5 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, às 19h30 (horário de Brasília).

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação na tabela. O Corinthians aparece com 10 pontos, enquanto o Internacional soma 9 pontos após nove rodadas disputadas.

O histórico entre os clubes mostra equilíbrio, mas com vantagem corintiana. Em 100 partidas disputadas, o Corinthians venceu 33 vezes, contra 25 vitórias do Internacional, além de 42 empates.

No último encontro entre as equipes, realizado em 1º de outubro de 2025 pelo Brasileirão, Corinthians e Internacional empataram em 1 a 1 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Histórico do confronto

Ao longo dos 100 jogos entre Corinthians e Internacional, foram marcados 216 gols, sendo 112 do Corinthians e 104 do Internacional, com média de 2,16 gols por partida.

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