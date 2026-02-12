Esporte

Sampaoli é demitido do Atlético-MG após início irregular na temporada

Treinador argentino é desligado após empate com o Remo; Galo soma duas vitórias em 10 jogos e precisa de combinação de resultados no Mineiro

Jorge Sampaoli: técnico argentino foi desligado do time mineiro nesta quinta-feira, 12 (JUAN MABROMATA / AFP /Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h09.

Última atualização em 12 de fevereiro de 2026 às 15h30.

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Atlético-MG. O argentino deixou a equipe nesta quinta-feira, 12, após uma sequência irregular neste início de temporada, com apenas duas vitórias em 10 jogos.

O comunicado foi feito pelo clube no começo da tarde, após reunião na Cidade do Galo. Segundo o Atlético, as partes chegaram a um entendimento para encerrar o trabalho.

Para a partida contra o Itabirito, neste sábado, em Nova Lima, pela última rodada do Campeonato Mineiro, o time será comandado pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves. O Galo precisa de uma combinação de resultados para avançar às semifinais.

"O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", informou o Atlético em nota.

Início de temporada pressionado

No Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou com Palmeiras e Remo e foi derrotado pelo Bragantino. Já no Campeonato Mineiro, chega à última rodada sem depender apenas de si para se classificar.

A passagem de Sampaoli no Atlético-MG

Sampaoli assumiu o comando do Atlético em setembro do ano passado, substituindo Cuca. Em 2025, levou o clube à final da Copa Sul-Americana, mas o time perdeu o título para o Lanús, da Argentina, nos pênaltis.

No Brasileirão daquele ano, o Galo terminou a competição tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Essa foi a segunda passagem do treinador pelo clube. Em 2025, foram sete derrotas, nove empates e oito vitórias. Na temporada atual, o desempenho foi de duas vitórias, sete empates e uma derrota. Ao todo, Sampaoli comandou o Atlético em 34 partidas, com 10 vitórias, 16 empates e oito derrotas.

No primeiro trabalho, em 2020, dirigiu a equipe em 45 jogos, com 26 vitórias, nove empates e 10 derrotas, além do título do Campeonato Mineiro.

