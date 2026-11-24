Lewis Hamilton voltou a falar sobre a divisão de forças dentro da Ferrari e afirmou que a equipe poderia ter dado mais apoio a ele durante a disputa pelo título da Fórmula 1 de 2026. Após o Grande Prêmio de Las Vegas, o heptacampeão negou ter pedido o status de primeiro piloto, mas disse que houve momentos em que a escuderia poderia ter contribuído para que ele superasse Kimi Antonelli, da Mercedes, na classificação.

“Eu nunca pedi para ser o número um. Sinceramente, nunca pedi. Mas houve um momento na temporada em que eu estava 40 pontos à frente [de Leclerc] e, naquele ponto, a disputa era entre mim e Kimi”, afirmou o britânico.

Hamilton lembrou que ocupou a segunda colocação do campeonato durante parte do ano e era o piloto mais próximo de Antonelli na classificação. Na avaliação do ferrarista, a equipe poderia ter oferecido suporte em algumas situações para fortalecer sua candidatura ao título.

“Eu era quem estava mais próximo dele. Fiquei em segundo lugar durante boa parte do ano e, naquele momento, precisava de apoio para garantir que superássemos Kimi. Houve algumas situações na temporada em que, com o devido suporte, acredito que poderíamos ter vencido Kimi naquela disputa”, completou.

Hamilton comenta novo atrito com Leclerc em Las Vegas

As declarações foram dadas depois de mais um episódio de tensão entre Hamilton e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Os dois pilotos da Ferrari se envolveram em um contato durante o GP de Las Vegas, no sábado, 21 de novembro, quando disputavam posições na parte final do top 10.

Na volta 37, Leclerc tentou ultrapassar Hamilton por dentro na curva 7 e atingiu a roda traseira esquerda do carro do britânico. O heptacampeão rodou e perdeu posições. O monegasco recebeu uma punição de dez segundos dos comissários e terminou em décimo, enquanto Hamilton cruzou a linha de chegada em sétimo.

O episódio aconteceu três semanas depois de outro incidente entre os dois no GP do México. Na ocasião, os pilotos também se envolveram em um choque quando ocupavam as primeiras posições da corrida, prejudicando o resultado da Ferrari.

Questionado sobre a necessidade de a equipe estabelecer uma hierarquia entre os pilotos, Hamilton voltou a direcionar a responsabilidade à escuderia.

“Não é algo que eu tenha solicitado. Mas não deveríamos ter colidido. Isso simplesmente não deveria acontecer. Já disse tudo o que podia sobre o assunto. Agora, a pergunta deve ser feita à Ferrari”, declarou.

O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, também criticou o episódio em Las Vegas e classificou o contato como inaceitável. Segundo o francês, os pilotos já haviam recebido orientações para priorizar os interesses da equipe durante as disputas entre companheiros.

Como foi a disputa de Hamilton com Antonelli em 2026?

Hamilton teve um início de temporada competitivo pela Ferrari e chegou a ocupar a vice-liderança do campeonato. Após a vitória no GP da Espanha, em Barcelona, em junho, o britânico estava 41 pontos atrás de Antonelli e 40 à frente de Leclerc.

O italiano da Mercedes, porém, consolidou a vantagem ao longo do ano e garantiu o título no GP do México, antes mesmo das últimas etapas da temporada. Na classificação atual, Antonelli soma 402 pontos, contra 267 de Hamilton.