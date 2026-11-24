A equipe econômica do governo vai apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um esboço de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limite a expansão dos gastos públicos, inclusive as despesas atualmente fora do arcabouço fiscal. Lula havia dado aval à formulação de novas medidas fiscais, mas não bateu o martelo sobre o formato nem sobre quando serão enviadas ao Congresso.

Lula tinha um almoço com ministros da área econômica nesta terça-feira, mas cancelou a agenda para ir ao velório do jurista Fábio Konder Comparato, em São Paulo. No Congresso, aliados do governo afirmam que o cronograma para a votação de uma nova proposta, ainda neste ano, é apertado.

O governo concentra esforços para aprovar a peça orçamentária de 2027 até 17 de dezembro e as medidas provisórias (MPs) do Desenrola 3.0 (MP 1393/2026) e do fim das bets (MP 1394/2026), que caducam em março, antes do recesso parlamentar de dezembro. A avaliação é de que, com o perfil marcadamente mais à direita da nova legislatura do Congresso, que assume em fevereiro, é preciso aprovar as MPs ainda em 2026.

Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, durante o evento Itaú Macro Vision 2026, que recomendará ao presidente Lula novas propostas de ajuste fiscal.

“Vou fazer essa recomendação ao presidente: que a gente faça esse encaminhamento nas próximas duas semanas e defina essa agenda fiscal, para que possamos dar ao Congresso, inclusive, a condição de votar a LDO com as metas com as quais temos nos comprometido”, disse o ministro, sem dar detalhes das medidas em estudo.

Sancionado nesta terça-feira, 24, por Lula, o projeto de lei complementar do ajuste fiscal promete gerar até R$ 56,1 bilhões de economia em 2027. Economistas e analistas do mercado financeiro consideram que o pacote atual é insuficiente para reduzir a trajetória da dívida pública.

Combate a super-salários está em estudo

Outra opção para um novo pacote fiscal, como noticiou o jornal O Globo e confirmou a EXAME, é incluir no projeto uma medida para limitar os supersalários. O projeto de lei complementar do ajuste fiscal fixa um prazo de 60 dias para que o Congresso regulamente os pagamentos que superem o teto constitucional, hoje equivalente à remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 46,3 mil mensais.

A medida de combate aos chamados supersalários já constava entre as promessas de campanha de Lula. À EXAME, a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, afirmou que o governo estuda criar um limite por benefício e também um limite global para os chamados penduricalhos, recebíveis de caráter indenizatório que hoje não são contabilizados no teto de gastos.

"Esse limite poderia ser um percentual do salário ou do maior salário (do servidor)", disse Dweck à EXAME em setembro. Desde então, pessoas familiarizadas com o tema afirmam que o governo ainda não bateu o martelo sobre a fórmula para propor esse ajuste de penduricalhos.

A medida de combate aos super-salários e privilégios teria a vantagem de ter boa receptividade no PT e em outros partidos de esquerda da base aliada, diferentemente de uma proposta que envolva outros gastos públicos.

Reservadamente, lideranças do governo afirmam que um projeto mais arrojado de ajuste fiscal enfrentaria forte resistência dentro da bancada do próprio PT e de movimentos sociais, de maneira mais ampla e mais enfática do que as pontuais críticas ao pacote fiscal aprovado pela Câmara na segunda-feira.

Na votação do texto-base do pacote pelos deputados, apenas dois parlamentares do PT se abstiveram: Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN). Um aliado do governo ouvido pela EXAME afirma que um novo projeto fiscal provavelmente enfrentaria a oposição até mesmo de líderes partidários da base aliada.

Apesar das reticências na base aliada, o governo Lula tem sido pressionado a apresentar novas medidas que sinalizem aos agentes de mercado preocupação com a responsabilidade fiscal. O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que trabalhou pela aprovação do pacote na Casa, defendeu que haja mais medidas ainda neste ano.

"Defendemos e acreditamos que outras medidas possam chegar, quem sabe ainda neste ano de 2026, para que, com este Congresso, que está apto a votar, possamos seguir avançando nessa política de ajuste fiscal de forma mais contundente", disse Motta.

O presidente da Câmara também afirmou esperar "que o governo possa se conscientizar de que é necessário adotar mais algumas medidas no que diz respeito à economia".

Motta destacou o que chamou de papel fundamental de partidos do Centrão para a aprovação do pacote e disse ver com naturalidade que o governo inicie uma conversa com essas siglas para a ocupação de ministérios. Entre os partidos que apoiaram o pacote majoritariamente, estão União Brasil, PP, Republicanos, MDB e Podemos.