Mais da metade dos líderes de RH e de aprendizagem e desenvolvimento espera aumento na demanda por treinamento em IA específico para cada função em 2027. O índice é de 57%, segundo pesquisa da General Assembly com 510 profissionais de empresas com mil ou mais funcionários, em seis países.

O que muda no formato da capacitação

O levantamento indica que o treinamento começa a ir além do letramento básico. Além da demanda por conteúdos por cargo, 56% dos entrevistados preveem ampliar jornadas de aprendizagem personalizadas e 55% esperam mais treinamento prático. Os cursos prontos de terceiros foram os mais citados para perder prioridade, por 15% das organizações.

A pressão por entregas é crescente. Segundo a pesquisa, 64% dos líderes dizem que suas equipes são cobradas para oferecer capacitação em IA a toda a força de trabalho.

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Quais funções tendem a ser prioridade

Nos trechos divulgados, o estudo não nomeia as áreas que serão atendidas primeiro. Outros levantamentos recentes ajudam a mapear onde a capacitação em IA deve se concentrar.

Lideranças e gestores

Relatório de 2025 da própria General Assembly apontou que os líderes estavam mais confiantes em suas habilidades de IA, mas ainda sem treinamento voltado à liderança. Segundo o documento, 62% já haviam participado de algum curso sobre o tema, ante 42% em 2024.

Tecnologia, dados e operações

Em pesquisa da PwC com 1.004 executivos de empresas americanas com faturamento acima de US$ 500 milhões, as maiores oportunidades de ganho com IA foram atribuídas a tecnologia e engenharia de software, gestão de riscos e operações. No mesmo estudo, 61% das companhias pretendem requalificar funcionários atuais.

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Áreas de negócios

Levantamento da IDC mostra que 86% das empresas investem na capacitação das equipes de TI, enquanto 71% ampliam programas de treinamento para áreas de negócios. Já a pesquisa RH Digital & IA 2026, da Alina, com 51 empresas, registra que apenas 43% oferecem treinamento específico em IA e que 63% apontam a falta de conhecimento como principal barreira à adoção.

A análise do estudo da Alina ressalta que lideranças, recrutadores, analistas de dados, profissionais de comunicação e equipes administrativas usam a tecnologia de formas diferentes e enfrentam riscos distintos.

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O desafio de medir resultados

A medição de resultados segue como ponto sensível. Entre os respondentes de funções dedicadas a L&D, metade usa a taxa de conclusão de cursos como principal métrica. Para o CEO da General Assembly, Daniele Grassi, o maior desafio dos líderes é provar que o investimento em capacitação em IA funciona.

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