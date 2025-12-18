Esporte

Corinthians x Vasco: quando é o próximo jogo da Copa do Brasil?

Após empate sem gols no primeiro jogo, saiba quando Corinthians e Vasco se enfrentam novamente

Corinthians x Vasco: jogo da quarta acabou empatado (Ricardo Moreira / Correspondente autônomo/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06h02.

Na última quarta-feira, 17, Corinthians e Vasco empataram sem gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o resultado, a decisão ficou em aberto, e agora a disputa pelo título será definida no próximo domingo, 21 de dezembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quando é o próximo jogo?

O confronto de volta entre Corinthians e Vasco acontecerá às 18h (horário de Brasília) no Maracanã. A partida será decisiva para o título da Copa do Brasil. O Vasco tem a vantagem do empate, enquanto o Corinthians precisa vencer para conquistar o tetracampeonato. Se o jogo terminar novamente sem gols, a decisão será nos pênaltis.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansVasco

