Veja os resultados dos jogos do fim de semana e a tabela atualizada do Brasileirão

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 teve jogos disputados entre sábado, 4, e domingo, 5, e manteve o Palmeiras na liderança da competição.

O destaque da rodada foi a vitória do São Paulo por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbi, resultado que colocou a equipe na vice-liderança, com 20 pontos. O Palmeiras, por sua vez, venceu o Bahia por 2 a 1 fora de casa e chegou a 25 pontos.

O Fluminense aparece na terceira posição, também com 20 pontos, após empate em 1 a 1 com o Coritiba.

Resultados dos jogos da 10ª rodada do Brasileirão

Sábado, 4 de abril

São Paulo 4 x 1 Cruzeiro

Coritiba 1 x 1 Fluminense

Vasco 1 x 2 Botafogo

Domingo, 5 de abril

Chapecoense 1 x 1 Vitória

Flamengo 3 x 1 Santos

Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR

Bahia 1 x 2 Palmeiras

Corinthians 0 x 1 Internacional

Mirassol 0 x 1 Red Bull Bragantino

Grêmio 0 x 0 Remo

Como ficou a tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Com os resultados, o Palmeiras lidera com 25 pontos em 10 jogos. O São Paulo está na segunda posição, com 20, seguido pelo Fluminense, também com 20.

Na sequência aparecem Flamengo e Bahia, com 17 pontos cada. O Athletico-PR soma 16 e fecha o G6.

Já na parte de baixo, a situação segue apertada. Santos e Corinthians têm 10 pontos, enquanto Chapecoense (8), Remo (7), Cruzeiro (7) e Mirassol (6) ocupam as últimas posições.