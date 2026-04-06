Veja os resultados dos jogos do fim de semana e a tabela atualizada do Brasileirão

Brasileirão 2026: Palmeiras segue na liderança, com 25 pontos (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Repórter
Publicado em 6 de abril de 2026 às 08h23.
A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 teve jogos disputados entre sábado, 4, e domingo, 5, e manteve o Palmeiras na liderança da competição.
O destaque da rodada foi a vitória do São Paulo por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbi, resultado que colocou a equipe na vice-liderança, com 20 pontos. O Palmeiras, por sua vez, venceu o Bahia por 2 a 1 fora de casa e chegou a 25 pontos.
O Fluminense aparece na terceira posição, também com 20 pontos, após empate em 1 a 1 com o Coritiba.
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Com os resultados, o Palmeiras lidera com 25 pontos em 10 jogos. O São Paulo está na segunda posição, com 20, seguido pelo Fluminense, também com 20.
Na sequência aparecem Flamengo e Bahia, com 17 pontos cada. O Athletico-PR soma 16 e fecha o G6.
Já na parte de baixo, a situação segue apertada. Santos e Corinthians têm 10 pontos, enquanto Chapecoense (8), Remo (7), Cruzeiro (7) e Mirassol (6) ocupam as últimas posições.
|Posição
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Pontos
|1º
|Palmeiras
|10
|8
|1
|25
|2º
|São Paulo
|10
|6
|2
|20
|3º
|Fluminense
|10
|6
|2
|20
|4º
|Flamengo
|9
|5
|2
|17
|5º
|Bahia
|9
|5
|2
|17
|6º
|Athletico-PR
|10
|5
|1
|16
|7º
|Coritiba
|10
|4
|3
|15
|8º
|Atlético-MG
|10
|4
|2
|14
|9º
|Red Bull Bragantino
|10
|4
|2
|14
|10º
|Botafogo
|9
|4
|0
|12
|11º
|Grêmio
|10
|3
|3
|12
|12º
|Vasco
|10
|3
|3
|12
|13º
|Internacional
|10
|3
|3
|12
|14º
|Vitória
|9
|3
|2
|11
|15º
|Santos
|10
|2
|4
|10
|16º
|Corinthians
|10
|2
|4
|10
|17º
|Chapecoense
|9
|1
|5
|8
|18º
|Remo
|10
|1
|4
|7
|19º
|Cruzeiro
|10
|1
|4
|7
|20º
|Mirassol
|9
|1
|3
|6