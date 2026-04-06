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Veja os resultados dos jogos do fim de semana e a tabela atualizada do Brasileirão

O destaque da rodada foi a vitória do São Paulo por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbi

Brasileirão 2026: Palmeiras segue na liderança, com 25 pontos (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: Palmeiras segue na liderança, com 25 pontos (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de abril de 2026 às 08h23.

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 teve jogos disputados entre sábado, 4, e domingo, 5, e manteve o Palmeiras na liderança da competição.

O destaque da rodada foi a vitória do São Paulo por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbi, resultado que colocou a equipe na vice-liderança, com 20 pontos. O Palmeiras, por sua vez, venceu o Bahia por 2 a 1 fora de casa e chegou a 25 pontos.

O Fluminense aparece na terceira posição, também com 20 pontos, após empate em 1 a 1 com o Coritiba.

Resultados dos jogos da 10ª rodada do Brasileirão

Sábado, 4 de abril

  • São Paulo 4 x 1 Cruzeiro
  • Coritiba 1 x 1 Fluminense
  • Vasco 1 x 2 Botafogo

Domingo, 5 de abril

  • Chapecoense 1 x 1 Vitória
  • Flamengo 3 x 1 Santos
  • Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR
  • Bahia 1 x 2 Palmeiras
  • Corinthians 0 x 1 Internacional
  • Mirassol 0 x 1 Red Bull Bragantino
  • Grêmio 0 x 0 Remo

Como ficou a tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Com os resultados, o Palmeiras lidera com 25 pontos em 10 jogos. O São Paulo está na segunda posição, com 20, seguido pelo Fluminense, também com 20.

Na sequência aparecem Flamengo e Bahia, com 17 pontos cada. O Athletico-PR soma 16 e fecha o G6.

Já na parte de baixo, a situação segue apertada. Santos e Corinthians têm 10 pontos, enquanto Chapecoense (8), Remo (7), Cruzeiro (7) e Mirassol (6) ocupam as últimas posições.

PosiçãoClubeJogosVitóriasEmpatesPontos
Palmeiras108125
São Paulo106220
Fluminense106220
Flamengo95217
Bahia95217
Athletico-PR105116
Coritiba104315
Atlético-MG104214
Red Bull Bragantino104214
10ºBotafogo94012
11ºGrêmio103312
12ºVasco103312
13ºInternacional103312
14ºVitória93211
15ºSantos102410
16ºCorinthians102410
17ºChapecoense9158
18ºRemo10147
19ºCruzeiro10147
20ºMirassol9136
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