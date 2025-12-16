Cruzeiro confirma Tite como novo técnico

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, 16, a contratação de Tite como novo treinador da equipe. O técnico gaúcho de 64 anos assinou contrato no Rio de Janeiro e permanecerá no comando do clube mineiro até o final de 2026.

Tite chega para substituir Leonardo Jardim, que deixou o cargo na segunda-feira, 15, e decidiu fazer uma pausa em sua carreira para "preservar a saúde física e mental".

Tite retorna após hiato

A última vez que o antigo treinador do Corinthians e da Seleção Brasileira trabalhou como técnico foi no Flamengo, entre outubro de 2023 e setembro de 2024.

Desde então, Tite estava em um período de hiato na carreira. Agora, no Cruzeiro, ele comandará a estreia no Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, enfrentando o Pouso Alegre, no Mineirão. Pelo Brasileirão, a Raposa inicia a disputa diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, no fim do próximo mês.

Despedida de Leonardo Jardim

Jardim atuou no Cruzeiro de fevereiro a dezembro de 2025. O treinador português levou o time a altas colocações nos campeonatos nacionais.

Além da campanha de semifinal na Copa do Brasil, o time terminou em terceiro na Série A, conseguindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas.