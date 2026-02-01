Com a Supercopa, Corinthians fatura R$ 11,5 milhões. Qual é o plano da diretoria diante de dívida?

Além de inaugurar a temporada de 2026 com um título, a conquista da Supercopa Rei também garantiu um prêmio expressivo ao Corinthians. O clube paulista venceu o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, e encerrou a decisão com uma premiação próxima de R$ 11,5 milhões.

O vice-campeão também sai financeiramente beneficiado: o Flamengo receberá R$ 6,35 milhões.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui R$ 6,35 milhões a cada um dos finalistas apenas pela participação na decisão. A esse valor soma-se um bônus adicional de US$ 1 milhão — cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual — repassado pela Conmebol à CBF, elevando o total pago na partida para aproximadamente R$ 17,9 milhões.

O montante representa um aumento de R$ 300 mil em relação à edição de 2025. Na ocasião, Botafogo e Flamengo disputaram o título, com premiação individual de R$ 6,05 milhões. O rubro-negro levou a melhor naquele confronto, vencendo por 3 a 1.

Dívida de bilhões

O valor chega em boa hora para o Corinthians, que atravessa uma situação financeira delicada, com dívida bruta estimada em cerca de R$ 2,8 bilhões. A diretoria alvinegra pretende direcionar os recursos para reforçar o caixa, com prioridade para a quitação do débito de R$ 23,35 milhões com o Talleres, da Argentina, referente à contratação do meio-campista Rodrigo Garro.

