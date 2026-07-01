México quebra 'maldição do mata-mata' e mantém invencibilidade no Estádio Azteca em Copas

A classificação do México às oitavas de final da Copa do Mundo garantiu muito mais do que a vaga no mata-mata. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Equador, nesta terça-feira, 30, no Estádio Azteca, a seleção mexicana encerrou um jejum que já durava 40 anos e, enfim, voltou a disputar o chamado "jogo cinco" de um Mundial.

A última vez que o México havia alcançado a quinta partida em uma Copa do Mundo foi justamente em 1986, quando também sediou o torneio. Desde então, a equipe acumulou eliminações nas oitavas de final ou sequer conseguiu avançar da fase de grupos.

Agora, além de superar essa barreira, os mexicanos contam com outro fator que aumenta a confiança: a invencibilidade no Estádio Azteca em partidas de Copa do Mundo.

Fortaleza chamada Azteca

Somando as campanhas de 1970, 1986 e 2026, o México disputou dez partidas de Copa do Mundo no Estádio Azteca. O retrospecto é impressionante: são oito vitórias, dois empates, 18 gols marcados e apenas dois gols sofridos.

Nesta edição, a seleção venceu a África do Sul, a República Tcheca e, agora, o Equador diante de sua torcida. O único compromisso fora da capital foi contra a Coreia do Sul, em Guadalajara, também com vitória.

A sequência reforça o peso do estádio na história da seleção mexicana em Mundiais.

Fim da 'maldição do quinto jogo'

Após sediar a Copa de 1986 e alcançar as quartas de final, o México nunca mais conseguiu disputar cinco partidas em uma mesma edição do torneio.

Confira o desempenho nas últimas Copas:

1986: quartas de final (5 jogos)

1990: não disputou

1994: oitavas de final (4 jogos)

1998: oitavas de final (4 jogos)

2002: oitavas de final (4 jogos)

2006: oitavas de final (4 jogos)

2010: oitavas de final (4 jogos)

2014: oitavas de final (4 jogos)

2018: oitavas de final (4 jogos)

2022: eliminado na fase de grupos (3 jogos)

A sequência de eliminações nas oitavas ficou conhecida entre os torcedores como a "maldição do jogo cinco", já que a equipe nunca conseguia chegar à quinta partida do torneio.

Histórico favorece os mexicanos

Em 1970, o México empatou com a União Soviética e derrotou El Salvador e Bélgica no Azteca antes de ser eliminado pela Itália nas quartas de final, disputadas em Toluca.

Já em 1986, a equipe venceu Bélgica e Iraque, empatou com o Paraguai e superou a Bulgária nas oitavas, todas as partidas disputadas na capital mexicana. A eliminação para a Alemanha Ocidental aconteceu apenas nas quartas de final, nos pênaltis, em Monterrey.

Nesta Copa do Mundo, a história pode seguir um roteiro parecido. O duelo das oitavas de final também será disputado no Estádio Azteca, no próximo domingo, 5, contra o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo. Caso avance, porém, o México terá um desafio inédito: a partir das quartas de final, todos os jogos serão realizados nos Estados Unidos, encerrando a vantagem de atuar diante de sua torcida.