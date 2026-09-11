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Rock in Rio 2026: veja a programação do Palco Sunset nesta sexta

Jamiroquai encerra a programação do palco às 22h45

Rock in Rio 2026: Jamiroquai fecha a programação do Palco Sunset nesta sexta-feira, 11 (Victor R. Caivano)

Rock in Rio 2026: Jamiroquai fecha a programação do Palco Sunset nesta sexta-feira, 11 (Victor R. Caivano)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11h12.

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O Palco Sunset do Rock in Rio tem quatro atrações nesta sexta-feira, 11, com o Jamiroquai fechando a programação às 22h45.

A tarde abre com Jota.pê, que convida Luedji Luna e Zaynara, segue com Os Garotin, que recebem Duquesa, e passa por PJ Morton antes do fechamento.

Horários previstos

  • 15h30 — Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
  • 17h50 — Os Garotin convidam Duquesa
  • 20h10 — PJ Morton
  • 22h45 — Jamiroquai

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50. Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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