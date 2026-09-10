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Fase de grupos copa 2026

Brasileirão vai parar nos jogos da Seleção? Veja os jogos que os convocados podem perder

Torneio nacional terá as partidas interrompidas entre os dias 20 de setembro e 7 de outubro; jogadores convocados ficarão fora dos jogos dos clubes no fim de semana de setembro.

Brasileirão terá rodada afetada pela convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção. (Lucas Figueiredo/CBF) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão terá rodada afetada pela convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção. (Lucas Figueiredo/CBF) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 19h49.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o cronograma do Campeonato Brasileiro para o período da próxima data Fifa.

A competição nacional terá os jogos suspensos no dia 20 de setembro, data de encerramento da 28ª rodada, e retomará o calendário no dia 7 de outubro, com a abertura da 29ª rodada.

O intervalo de dezessete dias sem partidas da Série A ocorre para acomodar a agenda da Seleção Brasileira, que fará uma excursão para a disputa de amistosos contra as equipes nacionais da Austrália e da Índia.

A decisão atende ao princípio de proteção esportiva para as equipes que cedem jogadores para o selecionado comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Contudo, a paralisação não engloba os dias de deslocamento e preparação inicial. Por consequência, os atletas convocados ficarão fora da 28ª rodada, pois deverão se apresentar à comissão técnica no momento em que os clubes entram em campo.

Após o encerramento da série de compromissos internacionais, o retorno dos jogadores ao Brasil está previsto para o período entre os dias 4 e 6 de outubro, permitindo a reintegração aos elencos para os confrontos da 29ª rodada, agendados para os dias 7 e 8 do mesmo mês.

O impacto no calendário de clubes e a 28ª rodada

A lista de convocados da Seleção Brasileira inclui atletas que atuam em times do futebol nacional, como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Athletico Paranaense, Santos e Coritiba.

Estes clubes disputarão seus compromissos no final de semana dos dias 19 e 20 de setembro sem seus jogadores selecionados. O Corinthians, que cedeu nomes como Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon, enfrentará o Fluminense. O Flamengo, sem Pedro e Samuel Lino, jogará contra o Red Bull Bragantino.

O Cruzeiro, desfalcado do goleiro Otávio, visitará o Vitória. O Botafogo, sem Danilo, joga fora de casa contra o Mirassol, enquanto o Athletico-PR fica sem o zagueiro Artur Dias.

O calendário da 28ª rodada (a rodada da parada) foi estruturado da seguinte forma:

No sábado, 19 de setembro, as partidas começam às 16h, com o confronto entre Atlético Mineiro e Chapecoense. Na sequência, às 17h, o Mirassol recebe o Botafogo. Às 18h30, o Remo joga contra o Santos. No período da noite, o Vasco encara o Coritiba às 20h30, e o São Paulo enfrenta o Internacional às 21h.

No domingo, 20 de setembro, a grade de jogos inicia às 11h com a partida entre Grêmio e Palmeiras. No horário das 16h, ocorrem dois jogos simultâneos: Vitória contra Cruzeiro e Corinthians contra o Fluminense. O fechamento da rodada acontece às 18h30, no embate entre Flamengo e Bragantino. A tabela prevê a suspensão das atividades do torneio neste momento.

Retorno dos atletas e a logística para a 29ª rodada

O último amistoso da Seleção Brasileira nesta janela internacional ocorre no dia 3 de outubro, contra a Índia. A partir desta data, os atletas iniciam a viagem de retorno. O intervalo de quatro dias até o dia 7 de outubro garante o cumprimento dos trâmites de logística internacional e descanso, habilitando os jogadores para o reinício do Campeonato Brasileiro.

A 29ª rodada (a rodada da volta) marca a retomada da competição com seis partidas agendadas para a quarta-feira, dia 7 de outubro. O cronograma inicia às 19h30 com três partidas simultâneas: Remo contra Grêmio, Bragantino contra Mirassol e Internacional contra Corinthians. Às 20h, o Vitória enfrenta a Chapecoense. O Botafogo joga contra o Vasco às 20h30, e a rodada do dia fecha com Cruzeiro e São Paulo às 21h30.

Na quinta-feira, 8 de outubro, o complemento da rodada inclui quatro jogos. O Santos recebe o Flamengo às 19h30. Às 20h, o Athletico Paranaense joga contra o Atlético Mineiro. O encerramento da rodada ocorre às 21h30, com duas partidas: Fluminense contra Coritiba e Palmeiras contra Bahia.

A agenda da Seleção Brasileira até o fim do ano

A logística que forçou o ajuste no calendário de clubes envolve os próximos quatro amistosos da equipe nacional no exterior, cobrindo o período do fim de setembro até a data Fifa de novembro. Os compromissos oficiais confirmados pela CBF e que interferem na cessão de atletas para os meses finais de 2026 são os seguintes:

  • 25 de setembro: Austrália x Brasil — Queensland Country Bank Stadium, às 7h (horário de Brasília).
  • 29 de setembro: Austrália x Brasil — Suncorp Stadium, às 7h (horário de Brasília).
  • 3 de outubro: Índia x Brasil — Salt Lake Stadium (sem horário definido).
  • 14 de novembro: Japão x Brasil — Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília).
  • 17 de novembro: Singapura x Brasil — Estádio Nacional de Singapura, às 7h (horário de Brasília).
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