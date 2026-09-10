Brasileirão vai parar nos jogos da Seleção? Veja os jogos que os convocados podem perder

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o cronograma do Campeonato Brasileiro para o período da próxima data Fifa.

A competição nacional terá os jogos suspensos no dia 20 de setembro, data de encerramento da 28ª rodada, e retomará o calendário no dia 7 de outubro, com a abertura da 29ª rodada.

O intervalo de dezessete dias sem partidas da Série A ocorre para acomodar a agenda da Seleção Brasileira, que fará uma excursão para a disputa de amistosos contra as equipes nacionais da Austrália e da Índia.

A decisão atende ao princípio de proteção esportiva para as equipes que cedem jogadores para o selecionado comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Contudo, a paralisação não engloba os dias de deslocamento e preparação inicial. Por consequência, os atletas convocados ficarão fora da 28ª rodada, pois deverão se apresentar à comissão técnica no momento em que os clubes entram em campo.

Após o encerramento da série de compromissos internacionais, o retorno dos jogadores ao Brasil está previsto para o período entre os dias 4 e 6 de outubro, permitindo a reintegração aos elencos para os confrontos da 29ª rodada, agendados para os dias 7 e 8 do mesmo mês.

O impacto no calendário de clubes e a 28ª rodada

A lista de convocados da Seleção Brasileira inclui atletas que atuam em times do futebol nacional, como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Athletico Paranaense, Santos e Coritiba.

Estes clubes disputarão seus compromissos no final de semana dos dias 19 e 20 de setembro sem seus jogadores selecionados. O Corinthians, que cedeu nomes como Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon, enfrentará o Fluminense. O Flamengo, sem Pedro e Samuel Lino, jogará contra o Red Bull Bragantino.

O Cruzeiro, desfalcado do goleiro Otávio, visitará o Vitória. O Botafogo, sem Danilo, joga fora de casa contra o Mirassol, enquanto o Athletico-PR fica sem o zagueiro Artur Dias.

O calendário da 28ª rodada (a rodada da parada) foi estruturado da seguinte forma:

No sábado, 19 de setembro, as partidas começam às 16h, com o confronto entre Atlético Mineiro e Chapecoense. Na sequência, às 17h, o Mirassol recebe o Botafogo. Às 18h30, o Remo joga contra o Santos. No período da noite, o Vasco encara o Coritiba às 20h30, e o São Paulo enfrenta o Internacional às 21h.

No domingo, 20 de setembro, a grade de jogos inicia às 11h com a partida entre Grêmio e Palmeiras. No horário das 16h, ocorrem dois jogos simultâneos: Vitória contra Cruzeiro e Corinthians contra o Fluminense. O fechamento da rodada acontece às 18h30, no embate entre Flamengo e Bragantino. A tabela prevê a suspensão das atividades do torneio neste momento.

Retorno dos atletas e a logística para a 29ª rodada

O último amistoso da Seleção Brasileira nesta janela internacional ocorre no dia 3 de outubro, contra a Índia. A partir desta data, os atletas iniciam a viagem de retorno. O intervalo de quatro dias até o dia 7 de outubro garante o cumprimento dos trâmites de logística internacional e descanso, habilitando os jogadores para o reinício do Campeonato Brasileiro.

A 29ª rodada (a rodada da volta) marca a retomada da competição com seis partidas agendadas para a quarta-feira, dia 7 de outubro. O cronograma inicia às 19h30 com três partidas simultâneas: Remo contra Grêmio, Bragantino contra Mirassol e Internacional contra Corinthians. Às 20h, o Vitória enfrenta a Chapecoense. O Botafogo joga contra o Vasco às 20h30, e a rodada do dia fecha com Cruzeiro e São Paulo às 21h30.

Na quinta-feira, 8 de outubro, o complemento da rodada inclui quatro jogos. O Santos recebe o Flamengo às 19h30. Às 20h, o Athletico Paranaense joga contra o Atlético Mineiro. O encerramento da rodada ocorre às 21h30, com duas partidas: Fluminense contra Coritiba e Palmeiras contra Bahia.

A agenda da Seleção Brasileira até o fim do ano

A logística que forçou o ajuste no calendário de clubes envolve os próximos quatro amistosos da equipe nacional no exterior, cobrindo o período do fim de setembro até a data Fifa de novembro. Os compromissos oficiais confirmados pela CBF e que interferem na cessão de atletas para os meses finais de 2026 são os seguintes: