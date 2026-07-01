Esporte

Fase de grupos copa 2026

Elenco da Inglaterra vale quase 10 vezes mais que o da RD Congo

Inglaterra e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, em um confronto que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

Inglaterra: o elenco inglês é avaliado em 1,36 bilhão de euros (cerca de R$ 8 bilhões) (Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inglaterra: o elenco inglês é avaliado em 1,36 bilhão de euros (cerca de R$ 8 bilhões) (Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 1 de julho de 2026 às 12h23.

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Inglaterra e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, às 13h (horário de Brasília), pelos 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Além do favoritismo dentro de campo, os ingleses também levam ampla vantagem quando o assunto é o valor de mercado dos elencos.

Recheada de estrelas do futebol europeu, a seleção da Inglaterra chega ao mata-mata como uma das principais candidatas ao título. Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice e Bukayo Saka lideram um grupo avaliado em 1,36 bilhão de euros (cerca de R$ 8 bilhões), segundo a Transfermarkt.

Já a República Democrática do Congo possui um elenco estimado em 143,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 851,9 milhões). Assim, o grupo inglês vale quase dez vezes mais que o adversário africano.

Bellingham vale quase todo o elenco congolês

A diferença financeira fica ainda mais evidente ao analisar os jogadores mais valiosos de cada seleção. Principal nome da Inglaterra, Jude Bellingham, destaque do Real Madrid, está avaliado em 130 milhões de euros (cerca de R$ 768,3 milhões), apenas 13,9 milhões de euros a menos que todo o elenco da República Democrática do Congo.

Além dele, outros dois ingleses também ultrapassam a marca dos 100 milhões de euros em valor de mercado: o volante Declan Rice e o atacante Bukayo Saka. Do lado africano, o atleta mais valorizado é o meia Noah Sadiki, do Sunderland, avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 206,8 milhões).

Valores

Na Inglaterra, apenas nove jogadores possuem valor de mercado inferior ao de Noah Sadiki: os goleiros Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford; os defensores John Stones, Dan Burn e Djed Spence; o volante Jordan Henderson; e os atacantes Ivan Toney e Ollie Watkins.

Já na seleção congolesa, mais da metade do elenco está em uma realidade completamente diferente. Ao todo, 15 jogadores estão avaliados em até 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,8 milhões). Na Inglaterra, apenas Jordan Henderson aparece abaixo dessa marca, com valor estimado em 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,1 milhões).

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