NFL no Maracanã: liga prepara balão especial, galeria dos campeões e corrida em Ipanema

A National Football League (NFL) estruturou um plano de operações comerciais e de ações de rua para a realização de jogo no Rio de Janeiro. A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens ocorre no dia 27 de setembro no Estádio do Maracanã. O evento representa a partida inaugural da liga no estado do Rio de Janeiro. Nas temporadas de 2024 e 2025, a organização realizou confrontos na cidade de São Paulo. A operação conta com 22 marcas parceiras.

Luis Martínez, executivo da NFL no Brasil, apresentou o plano de negócios e informou que o volume de parcerias atesta a consolidação do produto no mercado do país. A campanha adota o lema "A Gente Também Joga" e utiliza elementos visuais direcionados ao público da cidade, com apropriação de cânticos de estádio de futebol, incluindo as frases "O gol vira touchdown" e "O Maraca é nosso". O esforço de comunicação engloba empresas de mídia e agências prestadoras de serviços da região.

Logística de marketing e eventos em espaços públicos

Para divulgar o jogo, a entidade contratou agências para intervenções em espaços públicos. A operação começa no sistema de transporte da cidade. Frotas de ônibus circulam com adesivos da NFL. A quantidade de veículos com o material aumenta com a proximidade do jogo. Entre os dias 20 e 23 de setembro, a liga exibe uma bola com a marca Wilson nos terrenos da Escola Naval e na Praia de Botafogo.

Entre 24 e 26 de setembro, um balão com formato de capacete de futebol americano flutua sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. O equipamento fica disponível para visualização e fotografias entre as 15h e as 20h. Na Praia de Copacabana, a organização exibe uma escultura de areia com o formato de uma camisa esportiva. O cronograma de mídia exterior envolve a contratação de aviões para sobrevoar a orla marítima com faixas da competição. Os voos ocorrem entre os dias 25 e 27 de setembro, das 11h às 14h.

A programação de rua inclui evento esportivo no dia 26 de setembro. A NFL Rio Run ocorre no Parque Garota de Ipanema, das 6h às 10h. O trajeto prevê caminhada de 2,5 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. O evento reúne mascotes de franquias e animadoras de torcida. Para o controle do fluxo de pessoas e a centralização de informações, a liga opera o aplicativo NFL OnePass. No dia da partida, a operação no Maracanã inclui estandes de patrocinadores para o público portador de ingressos. O intervalo do jogo tem apresentações dos cantores Pedro Sampaio e Ricky Martin. A comercialização de bilhetes opera via plataforma Ticketmaster.

Estratégia de varejo, formação de atletas e mercado global

O plano de negócios contempla a instalação de pontos de venda temporários e pontos de venda fixos. A entidade montou loja temática no interior de um bonde no Morro do Pão de Açúcar, em colaboração com empresas parceiras. O Shopping Leblon abriga uma unidade de varejo e recebe a Super Bowl Gallery, espaço com exposição de anéis de campeões, capacetes de franquias e o troféu Vince Lombardi. A rede de distribuição de produtos inclui pontos comerciais no Aeroporto Santos Dumont, quiosques na Praia de Copacabana e o Morumbi Shopping, na capital paulista, além do comércio eletrônico na loja oficial da liga.

A área de desenvolvimento executa ações focadas na modalidade flag football. O esporte integra o cronograma dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A liga organiza um campeonato para jogadoras com até 15 anos de idade. A direção estrutura a inserção da modalidade em currículos de escolas no país. O projeto passou por testes durante três anos em instituições de ensino de Curitiba. A meta é a implementação do modelo em escala para a formação de atletas, a capacitação de professores de educação física e a montagem de competições de base com representação do Brasil em campeonatos no exterior.

As ações em comunidades envolvem integrantes das equipes Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Os atletas cumprem agenda com participantes da Fundação Gol de Letra. A organização busca acordos com instituições para a ampliação dos programas nas comunidades.

O calendário de atividades da NFL engloba operações em mercados de outros continentes. Na semana da partida no Brasil, a liga organiza confronto na Oceania. As equipes San Francisco 49ers e Los Angeles Rams disputam partida no Melbourne Cricket Ground, na Austrália. O evento marca a inserção da liga na região. A transmissão da partida ocorre via plataforma de streaming Netflix. O projeto compõe a estratégia da entidade para o aumento de receitas corporativas com direitos de televisão, acordos de licenciamento de marca, venda de bilheteria de estádios e patrocínios institucionais fora do mercado dos Estados Unidos.