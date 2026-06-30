Por que Messi nunca fala inglês? Craque revelou o verdadeiro motivo

Mesmo morando nos Estados Unidos e atuando pela MLS desde 2023, Lionel Messi continua concedendo entrevistas exclusivamente em espanhol. A escolha desperta curiosidade entre torcedores, especialmente porque o argentino vive em um ambiente em que o inglês é a língua predominante.

O próprio camisa 10 explicou que consegue compreender o idioma. Em entrevista ao canal Abitare, em 2024, Messi afirmou que entende "tudo, ou quase tudo" em inglês. Ainda assim, prefere não responder publicamente na língua para evitar constrangimentos caso cometa erros durante entrevistas.

A decisão está ligada ao perfil discreto do jogador. Ao longo da carreira, Messi sempre evitou grandes exposições e costuma escolher ambientes em que se sente confortável para falar, mantendo o espanhol como idioma principal em entrevistas, coletivas e eventos oficiais.

Messi 'arranha' no inglês

Embora raramente use o idioma diante das câmeras, pessoas próximas garantem que Messi possui conhecimentos de inglês. O ex-companheiro de equipe Julian Gressel revelou que o argentino consegue conversar e até fazer brincadeiras em inglês durante treinamentos e partidas. Segundo o jogador, Messi chegou a falar algumas frases no idioma durante um jogo e ainda fez uma piada sobre a própria pronúncia.

Quando chegou ao Inter Miami, outro companheiro de elenco, Robert Taylor, contou que Messi fazia aulas de inglês para facilitar sua adaptação à nova rotina nos Estados Unidos. Na época, ele brincou que o nível de conversa entre os dois ainda era limitado, mas suficiente para a convivência diária.

Por que Messi prefere o espanhol?

Messi deixou a Argentina aos 13 anos para jogar nas categorias de base do Barcelona. Como passou mais de duas décadas na Espanha, nunca precisou utilizar o inglês como idioma principal em sua vida profissional.

Ao chegar aos Estados Unidos, o argentino manteve o hábito de falar espanhol, idioma amplamente utilizado no sul da Flórida e também por boa parte do elenco do Inter Miami. Segundo o próprio jogador, essa escolha permite que ele se expresse com naturalidade e evite situações em que possa perder precisão ao se comunicar.

Craque apareceu em novo teaser de 'Homem-Aranha''

Nesta terça-feira, 30, a Sony divulgou um teaser promocional do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia", parte da franquia "Homem-Aranha". Estrelado por Tom Holland, ator britânico que interpreta Peter Parker nos filmes, o teaser também conta com a participação de Lionel Messi.

No vídeo, Messi usa o Spidey Tracker, dispositivo apresentado recentemente como parte da campanha de divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O equipamento o leva até uma cafeteria, onde ele encontra Peter Parker.

Em um primeiro momento, Tom Holland aparece apenas como o jovem Peter, que se surpreende com a chegada do craque argentino. Instantes depois, ele retorna caracterizado como Homem-Aranha e convida Messi para um passeio de teia pelos prédios de Nova York.

Em todo o teaser, Messi falou apenas em espanhol. Veja o vídeo: