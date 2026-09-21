Neodent investe R$ 2 bilhões e mais que dobra produção de implantes no PR

Curitiba está prestes a ganhar ainda mais peso no mapa global da odontologia com a inauguração, nesta segunda-feira, da terceira unidade da Neodent.

A EXAME antecipa, com exclusividade, os números que serão anunciados a partir das 13h: a fabricante de implantes dentários vai investir até R$ 2 bilhões na expansão da operação, elevando sua capacidade produtiva e reforçando a capital paranaense como centro mundial de produção da companhia.

Com a nova unidade, a capacidade instalada da Neodent vai saltar dos atuais 7 milhões para 15 milhões de implantes por ano. A estrutura física também praticamente dobra, passando de cerca de 40 mil para 80 mil metros quadrados.

A terceira fábrica tem 42 mil metros quadrados de área construída e integra o maior investimento já realizado pela companhia. Os aportes serão feitos gradualmente até 2031, quando a operação deverá atingir sua capacidade plena.

A expansão também tem potencial para gerar 2 mil novos empregos diretos até 2031, o que representaria um aumento superior a 50% no atual quadro de colaboradores.

“Estamos trabalhando para construir em Curitiba o maior ecossistema odontológico do mundo, a Cidade Sorriso”, afirma Alexei Troyano Costa, presidente da Neodent e vice-presidente executivo do Grupo Straumann para a América Latina.

Fundada em Curitiba há mais de três décadas, a Neodent integra o grupo suíço Straumann, líder global no setor odontológico. A companhia mantém na capital paranaense o centro de sua produção industrial e já está presente em 100 países.

Segundo Alexei, a ampliação acompanha uma estratégia de longo prazo baseada em inovação, expansão internacional e aumento da capacidade industrial.

“Esse investimento reforça nossa confiança no potencial econômico do Paraná, além de ampliar nossa capacidade de atender à demanda crescente por implantes dentários em diversos mercados ao redor do mundo”, afirma.

Complexo industrial

A nova unidade foi concebida para ser a fábrica mais moderna da Neodent e terá uma nova geração de equipamentos industriais, com maior grau de precisão e rastreabilidade nos processos de produção.

A planta terá capacidade instalada para dobrar a quantidade de máquinas CNC, utilizadas na fabricação de implantes dentários e componentes protéticos. Apesar do elevado nível de automação, a operação será híbrida, combinando tecnologia avançada com mão de obra especializada.

As obras começaram em outubro de 2024. Mais de 4,5 mil profissionais cadastraram currículos para trabalhar no empreendimento, que chegou a reunir aproximadamente 400 trabalhadores simultaneamente durante a construção.

Com a conclusão da terceira fábrica, as estruturas industriais da empresa em Curitiba formarão o Complexo Industrial Neodent Dr. Geninho Thomé, em homenagem ao fundador da companhia, que segue ligado às áreas de inovação e desenvolvimento de novos produtos.

A nova planta também foi projetada seguindo critérios internacionais de sustentabilidade e terá certificação LEED. Entre as soluções estão sistema de água de reuso, mais de 7,1 mil metros quadrados de área verde preservada, política de aterro zero e operação abastecida por energia 100% renovável.

“Mais do que os números, o que realmente nos faz sorrir é nossa atuação com responsabilidade social. Boa parte dos nossos colaboradores foi formada e mora na região das fábricas, além do fato de usarmos energia 100% renovável”, afirma Alexei.

O aumento da capacidade acompanha a expansão do mercado odontológico mundial, impulsionada pelo envelhecimento da população, pelo aumento da expectativa de vida e pela maior procura por tratamentos de reabilitação oral.

Mesmo com presença em 100 países, Curitiba continuará concentrando as operações globais de manufatura da Neodent e ocupando o centro da estratégia de expansão internacional da companhia.