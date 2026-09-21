Boletim Focus: mercado eleva projeção de inflação e reduz do PIB e Selic em 2026

O mercado financeiro elevou de 4,90% para 4,92% a projeção para o IPCA de 2026, enquanto reduziu de 1,89% para 1,88% a expectativa para o crescimento do PIB e de 13,75% para 13,50% a previsão para a Selic.

A estimativa para o dólar permaneceu em R$ 5,20. Os números fazem parte do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 21. O levantamento reúne as projeções de instituições do mercado para os principais indicadores da economia brasileira e mostra como as expectativas mudam ao longo das semanas.

Nesta edição, as quatro principais estimativas para 2026 tiveram comportamentos distintos: a inflação subiu, enquanto PIB e Selic recuaram e o câmbio ficou estável.

Boletim Focus hoje

A projeção para o IPCA, índice oficial de inflação, passou de 4,90% para 4,92% em 2026. Há quatro semanas, a mediana estava em 5,02%, o que mostra que, apesar da alta registrada agora, a expectativa segue abaixo do patamar observado um mês antes.

Para o PIB, a previsão de crescimento em 2026 caiu de 1,89% para 1,88%. Há quatro semanas, o mercado projetava expansão de 1,95%.

Já a expectativa para a Selic no fim do ano passou de 13,75% para 13,50% ao ano. Há quatro semanas, a previsão também estava em 13,75%.

No câmbio, não houve mudança: a projeção para o dólar continua em R$ 5,20 em 2026.

Inflação nos próximos meses

O relatório também traz as expectativas para o comportamento da inflação nos próximos meses.

Para setembro de 2026, a projeção para o IPCA passou de 0,50% para 0,52%. Para outubro, a estimativa permaneceu em 0,33%.

Em novembro, a previsão subiu de 0,32% para 0,34%. Já a estimativa para a inflação acumulada em 12 meses, no cálculo suavizado, passou de 4,65% para 4,62%.

O que o mercado espera para os próximos anos?

Para 2027, a projeção para o IPCA permaneceu em 4,30%. Há quatro semanas, a estimativa era de 4,25%.

A previsão para o crescimento do PIB, por outro lado, foi reduzida de 1,45% para 1,43%. Há quatro semanas, a expectativa estava em 1,50%.

Para o câmbio, a mediana permaneceu em R$ 5,28. A projeção para a Selic também não mudou e segue em 12% ao ano.

As expectativas para os anos seguintes apresentam menos mudanças.

Para 2028, o mercado manteve a projeção de IPCA em 3,80%, PIB em 1,87%, dólar em R$ 5,30 e Selic em 10,50% ao ano.

Já para 2029, as previsões continuam em 3,50% para o IPCA, 2% para o PIB, R$ 5,36 para o dólar e 10% para a Selic.

IGP-M também tem revisão

Entre os demais indicadores acompanhados no Focus, a projeção para o IGP-M de 2026 subiu de 4,54% para 4,73%. Há quatro semanas, a estimativa era de 4,55%.

Para 2027, a previsão permaneceu em 4,11%. Em 2028, segue em 3,92%, enquanto para 2029 continua em 3,81%.

A expectativa para o IPCA de preços administrados em 2026 permaneceu em 4,61%. Para 2027, a projeção é de 3,85%; para 2028, de 3,61%; e para 2029, de 3,50%.

Contas externas e cenário fiscal

O Boletim Focus também reúne projeções para indicadores das contas externas e das contas públicas.

A previsão para o déficit em conta corrente de 2026 permanece em US$ 60 bilhões. Para 2027, a estimativa é de déficit de US$ 59,30 bilhões, enquanto para 2028 a projeção passou de US$ 62,36 bilhões para US$ 62,45 bilhões. Em 2029, a expectativa continua em US$ 62 bilhões.

Na balança comercial, a projeção para 2026 subiu de US$ 76,95 bilhões para US$ 77 bilhões. Para 2027, permanece em US$ 79 bilhões. Já em 2028, passou de US$ 77,66 bilhões para US$ 79 bilhões, e em 2029 ficou em US$ 80 bilhões.

Para o investimento direto no país, a expectativa permanece em US$ 80 bilhões em 2026, enquanto a projeção para 2027 está em US$ 79,25 bilhões. Para 2028 e 2029, a mediana continua em US$ 80 bilhões.

Veja as principais projeções do Focus

2026: IPCA de 4,92%; PIB de 1,88%; dólar a R$ 5,20; Selic de 13,50%.

IPCA de 4,92%; PIB de 1,88%; dólar a R$ 5,20; Selic de 13,50%. 2027: IPCA de 4,30%; PIB de 1,43%; dólar a R$ 5,28; Selic de 12%.

IPCA de 4,30%; PIB de 1,43%; dólar a R$ 5,28; Selic de 12%. 2028: IPCA de 3,80%; PIB de 1,87%; dólar a R$ 5,30; Selic de 10,50%.

IPCA de 3,80%; PIB de 1,87%; dólar a R$ 5,30; Selic de 10,50%. 2029: IPCA de 3,50%; PIB de 2%; dólar a R$ 5,36; Selic de 10%.

Na edição de 18 de setembro, o mercado passou a projetar inflação ligeiramente maior e crescimento econômico e juros menores para 2026. Para 2027, também houve redução na expectativa para o PIB, enquanto as projeções de inflação, câmbio e Selic permaneceram estáveis.