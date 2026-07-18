Messi lidera corrida pela Chuteira de Ouro da Copa; veja os concorrentes

A Copa do Mundo de 2026 entra em seus capítulos finais com duas partidas decisivas. Além de definir o campeão mundial e a classificação final das quatro melhores seleções do torneio, os confrontos também serão fundamentais para a disputa das premiações individuais, entre elas a Chuteira de Ouro, entregue ao artilheiro da competição.

A final será disputada neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), entre Argentina e Espanha. Antes disso, França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 18h, na decisão do terceiro lugar.

A disputa pela artilharia segue completamente aberta, mas Lionel Messi chega aos últimos dias do Mundial em vantagem sobre Kylian Mbappé. Os dois craques acumulam oito gols na competição, porém o regulamento da Fifa estabelece que, em caso de empate no número de gols, o primeiro critério de desempate é a quantidade de assistências.

Foi justamente nesse quesito que Messi ultrapassou o francês. Na vitória da Argentina sobre a Inglaterra, pela semifinal, o camisa 10 deu os dois passes para os gols da equipe e chegou a quatro assistências no torneio. Mbappé, por sua vez, soma três assistências, o que faz o argentino assumir a liderança da corrida pela Chuteira de Ouro.

Ingleses ainda sonham

Mesmo atrás da dupla, a disputa ainda não está encerrada. Jude Bellingham e Harry Kane, ambos com seis gols, seguem vivos na briga e terão mais uma oportunidade de diminuir a diferença na disputa do terceiro lugar contra a França.

Já Erling Haaland, autor de sete gols pela Noruega, encerrou sua participação na competição após a eliminação da seleção nas quartas de final e não pode mais aumentar sua marca.

Top 5 da artilharia da Copa do Mundo

Lionel Messi (Argentina) – 8 gols

Kylian Mbappé (França) – 8 gols

Erling Haaland (Noruega) – 7 gols

Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 gols

Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols