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Anvisa interdita água mineral por presença de coliformes; veja marca

Interdição vale para o lote 110426L5, fabricado pela GEPF Agro Indústria

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10h11.

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a interdição cautelar de um lote de água mineral natural sem gás da marca Vitoriosa após um teste microbiológico identificar a presença de coliformes totais.

A medida foi publicada nesta terça-feira, 1º de setembro, no Diário Oficial da União.

O lote afetado é o 110426L5, fabricado pela GEPF Agro Indústria Ltda. Segundo a Anvisa, a irregularidade foi constatada em análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro.

O que a Anvisa determinou

A medida é uma interdição cautelar, o que impede a comercialização do lote enquanto a situação é analisada pelas autoridades sanitárias. A resolução não determina a interdição de toda a produção da marca, mas especificamente do lote identificado no documento.

A decisão foi tomada após o resultado considerado insatisfatório no ensaio microbiológico, que detectou coliformes totais em amostra de 250 mililitros do produto.

Qual água mineral foi interditada?

A determinação envolve a Água Mineral Natural sem Gás da marca Vitoriosa, produzida pela GEPF Agro Indústria Ltda. O lote citado pela Anvisa é o 110426L5.

A agência informou que a empresa infringiu normas sanitárias relacionadas à qualidade e à segurança dos alimentos. A medida entrou em vigor na data de sua publicação.

Por que importa

A presença de coliformes em água mineral pode indicar falhas nas condições sanitárias durante a captação, processamento ou armazenamento do produto. Por isso, a interdição cautelar funciona como uma medida preventiva para evitar que unidades potencialmente irregulares continuem disponíveis aos consumidores.

Consumidores que tenham água do lote interditado devem evitar o consumo até que haja uma orientação das autoridades sanitárias sobre o produto.

Como afeta

A interdição vale para o lote 110426L5. Outros lotes da marca não são citados na resolução da Anvisa e, portanto, não estão abrangidos pela medida publicada nesta terça-feira.

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