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Fase de grupos copa 2026

Site elege os melhores jogos da Copa do Mundo de 2026

Finalista do Mundial, a Argentina teve seu jogo contra Cabo Verde eleito o melhor do torneio. Em compensação, o Brasil aparece pela primeira vez na 20ª posição

Sidney Lopes Cabral: o duelo entre Cabo Verde e Argentina foi eleito o melhor da Copa do Mundo (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Sidney Lopes Cabral: o duelo entre Cabo Verde e Argentina foi eleito o melhor da Copa do Mundo (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 18 de julho de 2026 às 07h17.

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A Copa do Mundo de 2026 caminha para sua reta final, mas já entrou para a história como a edição com mais participantes e mais jogos. Com tantas partidas, não faltaram foram viradas, prorrogações, disputas por pênaltis e atuações memoráveis.

O site norte-americano The Athletic elaborou um ranking com todos os jogos do torneio disputados até as semifinais, classificando do melhor ao pior confronto da competição.

A Argentina, finalista do Mundial ao lado da Espanha, domina o topo da lista. Segundo a publicação, o melhor jogo da Copa foi a vitória argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, nos 16 avos de final.

O veículo destacou o fato de uma seleção estreante conseguir levar a atual campeã do mundo até a prorrogação, além do gol marcado por Sidny Lopes Cabral e sua comemoração ao invadir a arquibancada, afirmando que foi um dos momentos mais marcantes do torneio.

A segunda posição também ficou com uma partida da seleção comandada por Lionel Messi. A vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na semifinal, foi considerada o segundo melhor jogo da Copa, principalmente pela intensidade, pela virada argentina e pelo peso da classificação para a decisão.

Fechando o pódio aparece o triunfo da Bélgica por 3 a 2 diante de Senegal, também pelos 16 avos de final.

O Brasil aparece pela primeira vez apenas na 20ª colocação, com a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nos 16 avos de final. Já a eliminação para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final, foi classificada como o 24º melhor jogo do torneio.

Na outra ponta do ranking, o The Athletic apontou a vitória da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti, pela fase de grupos, como a pior partida da Copa do Mundo de 2026. Curiosamente, as duas seleções estavam no mesmo grupo do Brasil.

Veja a lista completa

  1. Argentina 3 x 2 Cabo Verde - 16 avos de final
  2. Inglaterra 1 x 2 Argentina - Semifinal
  3. Bélgica 3 x 2 Senegal - 16 avos de final
  4. Holanda 1 (2) x (3) 1 Marrocos - 16 avos de final
  5. México 2 x 3 Inglaterra - Oitavas de final
  6. Argentina 3 x 2 Egito - Oitavas de final
  7. França 0 x 2 Espanha - Semifinal
  8. Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita - Fase de grupos
  9. Portugal 2 x 1 Croácia - 16 avos de final
  10. Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai - 16 avos de final
  11. Argélia 3 x 3 Áustria - Fase de grupos
  12. Marrocos 4 x 2 Haiti - Fase de grupos
  13. Inglaterra 4 x 2 Croácia - Fase de grupos
  14. Holanda 2 x 2 Japão - Fase de grupos
  15. Turquia 3 x 2 Estados Unidos - Fase de grupos
  16. Uruguai 2 x 2 Cabo Verde - Fase de grupos
  17. Argentina 3 x 1 Suíça - Quartas de final
  18. Noruega 1 x 2 Inglaterra - Quartas de final
  19. Austrália 1 (2) x (4) Egito - 16 avos de final
  20. Brasil 2 x 1 Japão - 16 avos de final
  21. México 2 x 0 Equador - 16 avos de final
  22. Inglaterra 2 x 1 RD Congo - 16 avos de final
  23. Colômbia 0 x 0 Portugal - Fase de grupos
  24. Brasil 1 x 2 Noruega - Oitavas de final
  25. Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - 16 avos de final
  26. Austrália 2 x 0 Turquia - Fase de grupos
  27. Holanda 5 x 1 Suécia - Fase de grupos
  28. Noruega 3 x 2 Senegal - Fase de grupos
  29. Irã 2 x 2 Nova Zelândia - Fase de grupos
  30. Espanha 2 x 1 Bélgica - Quartas de final
  31. Colômbia 1 x 0 Gana - 16 avos de final
  32. França 3 x 0 Suécia - 16 avos de final
  33. Espanha 3 x 0 Áustria - 16 avos de final
  34. África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul - Fase de grupos
  35. Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim - Fase de grupos
  36. República Tcheca 0 x 3 México - Fase de grupos
  37. Estados Unidos 4 x 1 Paraguai - Fase de grupos
  38. Estados Unidos 2 x 0 Bósnia - 16 avos de final
  39. França 3 x 1 Senegal - Fase de grupos
  40. Espanha 0 x 0 Cabo Verde - Fase de grupos
  41. Equador 0 x 0 Curaçao - Fase de grupos
  42. RD Congo 3 x 1 Uzbequistão - Fase de grupos
  43. Turquia 0 x 1 Paraguai - Fase de grupos
  44. Uzbequistão 1 x 3 Colômbia - Fase de grupos
  45. Nova Zelândia 1 x 3 Egito - Fase de grupos
  46. Colômbia 1 x 0 RD Congo - Fase de grupos
  47. Suíça 2 x 0 Argélia - 16 avos de final
  48. Egito 1 x 1 Irã - Fase de grupos
  49. Bósnia 3 x 1 Qatar - Fase de grupos
  50. Áustria 3 x 1 Jordânia - Fase de grupos
  51. Tunísia 0 x 4 Japão - Fase de grupos
  52. Suíça 4 x 1 Bósnia - Fase de grupos
  53. Estados Unidos 2 x 0 Austrália - Fase de grupos
  54. Suécia 5 x 1 Tunísia - Fase de grupos
  55. Suíça 2 x 1 Canadá - Fase de grupos
  56. Argentina 3 x 0 Argélia - Fase de grupos
  57. Bélgica 0 x 0 Irã - Fase de grupos
  58. Brasil 1 x 1 Marrocos - Fase de grupos
  59. Equador 2 x 1 Alemanha - Fase de grupos
  60. França 2 x 0 Marrocos - Quartas de final
  61. África do Sul 0 x 1 Canadá - 16 avos de final
  62. Croácia 2 x 1 Gana - Fase de grupos
  63. México 1 x 0 Coreia do Sul - Fase de grupos
  64. Brasil 3 x 0 Haiti - Fase de grupos
  65. Iraque 1 x 4 Noruega - Fase de grupos
  66. Panamá 0 x 2 Inglaterra - Fase de grupos
  67. Coreia do Sul 2 x República Tcheca - Fase de grupos
  68. Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim - Fase de grupos
  69. Jordânia 1 x 2 Argélia - Fase de grupos
  70. Estados Unidos 1 x 4 Bélgica - 16 avos de final
  71. Tunísia 1 x 3 Holanda - Fase de grupos
  72. Portugal 5 x 0 Uzbequistão - Fase de grupos
  73. Espanha 4 x 0 Arábia Saudita - Fase de grupos
  74. Costa do Marfim 1 x 0 Equador - Fase de grupos
  75. Canadá 0 x 3 Marrocos - 16 avos de final
  76. Escócia 0 x 3 Brasil - Fase de grupos
  77. Argentina 2 x 0 Áustria - Fase de grupos
  78. Portugal 1 x 1 RD Congo - Fase de grupos
  79. Jordânia 1 x 3 Argentina - Fase de grupos
  80. Noruega 1 x 4 França - Fase de grupos
  81. Marrocos 1 x 0 Escócia - Fase de grupos
  82. Qatar 1 x 1 Suíça - Fase de grupos
  83. Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai - Fase de grupos
  84. França 1 x 0 Paraguai - 16 avos de final
  85. Japão 1 x 1 Suécia - Fase de grupos
  86. França 3 x 0 Iraque - Fase de grupos
  87. Panamá 0 x 1 Croácia - Fase de grupos
  88. Bélgica 1 x 1 Egito - Fase de grupos
  89. Senegal 5 x 0 Iraque - Fase de grupos
  90. Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica - Fase de grupos
  91. Alemanha 7 x 1 Curaçao - Fase de grupos
  92. Canadá 6 x 0 Qatar - Fase de grupos
  93. Gana 1 x 0 Panamá - Fase de grupos
  94. Canadá 1 x 1 Bósnia - Fase de grupos
  95. Suíça 0 (4) x (3) 0 Colômbia - 16 avos de final
  96. Portugal 0 x 1 Espanha - 16 avos de final
  97. Uruguai 0 x 1 Espanha - Fase de grupos
  98. Paraguai 0 x 0 Austrália - Fase de grupos
  99. Inglaterra 0 x 0 Gana - Fase de grupos
  100. México 2 x 0 África do Sul - Fase de grupos
  101. República Tcheca 1 x 1 África do Sul - Fase de grupos
  102. Haiti 0 x 1 Escócia - Fase de grupos
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