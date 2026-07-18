Site elege os melhores jogos da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 caminha para sua reta final, mas já entrou para a história como a edição com mais participantes e mais jogos. Com tantas partidas, não faltaram foram viradas, prorrogações, disputas por pênaltis e atuações memoráveis.
O site norte-americano The Athletic elaborou um ranking com todos os jogos do torneio disputados até as semifinais, classificando do melhor ao pior confronto da competição.
A Argentina, finalista do Mundial ao lado da Espanha, domina o topo da lista. Segundo a publicação, o melhor jogo da Copa foi a vitória argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, nos 16 avos de final.
O veículo destacou o fato de uma seleção estreante conseguir levar a atual campeã do mundo até a prorrogação, além do gol marcado por Sidny Lopes Cabral e sua comemoração ao invadir a arquibancada, afirmando que foi um dos momentos mais marcantes do torneio.
A segunda posição também ficou com uma partida da seleção comandada por Lionel Messi. A vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na semifinal, foi considerada o segundo melhor jogo da Copa, principalmente pela intensidade, pela virada argentina e pelo peso da classificação para a decisão.
Fechando o pódio aparece o triunfo da Bélgica por 3 a 2 diante de Senegal, também pelos 16 avos de final.
O Brasil aparece pela primeira vez apenas na 20ª colocação, com a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nos 16 avos de final. Já a eliminação para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final, foi classificada como o 24º melhor jogo do torneio.
Na outra ponta do ranking, o The Athletic apontou a vitória da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti, pela fase de grupos, como a pior partida da Copa do Mundo de 2026. Curiosamente, as duas seleções estavam no mesmo grupo do Brasil.
Veja a lista completa
- Argentina 3 x 2 Cabo Verde - 16 avos de final
- Inglaterra 1 x 2 Argentina - Semifinal
- Bélgica 3 x 2 Senegal - 16 avos de final
- Holanda 1 (2) x (3) 1 Marrocos - 16 avos de final
- México 2 x 3 Inglaterra - Oitavas de final
- Argentina 3 x 2 Egito - Oitavas de final
- França 0 x 2 Espanha - Semifinal
- Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita - Fase de grupos
- Portugal 2 x 1 Croácia - 16 avos de final
- Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai - 16 avos de final
- Argélia 3 x 3 Áustria - Fase de grupos
- Marrocos 4 x 2 Haiti - Fase de grupos
- Inglaterra 4 x 2 Croácia - Fase de grupos
- Holanda 2 x 2 Japão - Fase de grupos
- Turquia 3 x 2 Estados Unidos - Fase de grupos
- Uruguai 2 x 2 Cabo Verde - Fase de grupos
- Argentina 3 x 1 Suíça - Quartas de final
- Noruega 1 x 2 Inglaterra - Quartas de final
- Austrália 1 (2) x (4) Egito - 16 avos de final
- Brasil 2 x 1 Japão - 16 avos de final
- México 2 x 0 Equador - 16 avos de final
- Inglaterra 2 x 1 RD Congo - 16 avos de final
- Colômbia 0 x 0 Portugal - Fase de grupos
- Brasil 1 x 2 Noruega - Oitavas de final
- Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - 16 avos de final
- Austrália 2 x 0 Turquia - Fase de grupos
- Holanda 5 x 1 Suécia - Fase de grupos
- Noruega 3 x 2 Senegal - Fase de grupos
- Irã 2 x 2 Nova Zelândia - Fase de grupos
- Espanha 2 x 1 Bélgica - Quartas de final
- Colômbia 1 x 0 Gana - 16 avos de final
- França 3 x 0 Suécia - 16 avos de final
- Espanha 3 x 0 Áustria - 16 avos de final
- África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul - Fase de grupos
- Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim - Fase de grupos
- República Tcheca 0 x 3 México - Fase de grupos
- Estados Unidos 4 x 1 Paraguai - Fase de grupos
- Estados Unidos 2 x 0 Bósnia - 16 avos de final
- França 3 x 1 Senegal - Fase de grupos
- Espanha 0 x 0 Cabo Verde - Fase de grupos
- Equador 0 x 0 Curaçao - Fase de grupos
- RD Congo 3 x 1 Uzbequistão - Fase de grupos
- Turquia 0 x 1 Paraguai - Fase de grupos
- Uzbequistão 1 x 3 Colômbia - Fase de grupos
- Nova Zelândia 1 x 3 Egito - Fase de grupos
- Colômbia 1 x 0 RD Congo - Fase de grupos
- Suíça 2 x 0 Argélia - 16 avos de final
- Egito 1 x 1 Irã - Fase de grupos
- Bósnia 3 x 1 Qatar - Fase de grupos
- Áustria 3 x 1 Jordânia - Fase de grupos
- Tunísia 0 x 4 Japão - Fase de grupos
- Suíça 4 x 1 Bósnia - Fase de grupos
- Estados Unidos 2 x 0 Austrália - Fase de grupos
- Suécia 5 x 1 Tunísia - Fase de grupos
- Suíça 2 x 1 Canadá - Fase de grupos
- Argentina 3 x 0 Argélia - Fase de grupos
- Bélgica 0 x 0 Irã - Fase de grupos
- Brasil 1 x 1 Marrocos - Fase de grupos
- Equador 2 x 1 Alemanha - Fase de grupos
- França 2 x 0 Marrocos - Quartas de final
- África do Sul 0 x 1 Canadá - 16 avos de final
- Croácia 2 x 1 Gana - Fase de grupos
- México 1 x 0 Coreia do Sul - Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Haiti - Fase de grupos
- Iraque 1 x 4 Noruega - Fase de grupos
- Panamá 0 x 2 Inglaterra - Fase de grupos
- Coreia do Sul 2 x República Tcheca - Fase de grupos
- Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim - Fase de grupos
- Jordânia 1 x 2 Argélia - Fase de grupos
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica - 16 avos de final
- Tunísia 1 x 3 Holanda - Fase de grupos
- Portugal 5 x 0 Uzbequistão - Fase de grupos
- Espanha 4 x 0 Arábia Saudita - Fase de grupos
- Costa do Marfim 1 x 0 Equador - Fase de grupos
- Canadá 0 x 3 Marrocos - 16 avos de final
- Escócia 0 x 3 Brasil - Fase de grupos
- Argentina 2 x 0 Áustria - Fase de grupos
- Portugal 1 x 1 RD Congo - Fase de grupos
- Jordânia 1 x 3 Argentina - Fase de grupos
- Noruega 1 x 4 França - Fase de grupos
- Marrocos 1 x 0 Escócia - Fase de grupos
- Qatar 1 x 1 Suíça - Fase de grupos
- Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai - Fase de grupos
- França 1 x 0 Paraguai - 16 avos de final
- Japão 1 x 1 Suécia - Fase de grupos
- França 3 x 0 Iraque - Fase de grupos
- Panamá 0 x 1 Croácia - Fase de grupos
- Bélgica 1 x 1 Egito - Fase de grupos
- Senegal 5 x 0 Iraque - Fase de grupos
- Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica - Fase de grupos
- Alemanha 7 x 1 Curaçao - Fase de grupos
- Canadá 6 x 0 Qatar - Fase de grupos
- Gana 1 x 0 Panamá - Fase de grupos
- Canadá 1 x 1 Bósnia - Fase de grupos
- Suíça 0 (4) x (3) 0 Colômbia - 16 avos de final
- Portugal 0 x 1 Espanha - 16 avos de final
- Uruguai 0 x 1 Espanha - Fase de grupos
- Paraguai 0 x 0 Austrália - Fase de grupos
- Inglaterra 0 x 0 Gana - Fase de grupos
- México 2 x 0 África do Sul - Fase de grupos
- República Tcheca 1 x 1 África do Sul - Fase de grupos
- Haiti 0 x 1 Escócia - Fase de grupos