Site elege os melhores jogos da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 caminha para sua reta final, mas já entrou para a história como a edição com mais participantes e mais jogos. Com tantas partidas, não faltaram foram viradas, prorrogações, disputas por pênaltis e atuações memoráveis.

O site norte-americano The Athletic elaborou um ranking com todos os jogos do torneio disputados até as semifinais, classificando do melhor ao pior confronto da competição.

A Argentina, finalista do Mundial ao lado da Espanha, domina o topo da lista. Segundo a publicação, o melhor jogo da Copa foi a vitória argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, nos 16 avos de final.

O veículo destacou o fato de uma seleção estreante conseguir levar a atual campeã do mundo até a prorrogação, além do gol marcado por Sidny Lopes Cabral e sua comemoração ao invadir a arquibancada, afirmando que foi um dos momentos mais marcantes do torneio.

A segunda posição também ficou com uma partida da seleção comandada por Lionel Messi. A vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na semifinal, foi considerada o segundo melhor jogo da Copa, principalmente pela intensidade, pela virada argentina e pelo peso da classificação para a decisão.

Fechando o pódio aparece o triunfo da Bélgica por 3 a 2 diante de Senegal, também pelos 16 avos de final.

O Brasil aparece pela primeira vez apenas na 20ª colocação, com a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nos 16 avos de final. Já a eliminação para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final, foi classificada como o 24º melhor jogo do torneio.

Na outra ponta do ranking, o The Athletic apontou a vitória da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti, pela fase de grupos, como a pior partida da Copa do Mundo de 2026. Curiosamente, as duas seleções estavam no mesmo grupo do Brasil.

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