De artilheiro a carrinho: Lewandowski ganha versão na Hot Wheels

Robert Lewandowski ganhou uma versão especial no universo da Hot Wheels. O atacante ex-Barcelona foi um dos nomes escolhidos para integrar a primeira geração da Hot Wheels Class of Legends, nova campanha global da marca.

O polonês participou de um evento em Venice Beach, em Los Angeles, ao lado do cantor Maluma e da influenciadora automotiva Alex Hirschi, conhecida como Supercar Blondie. Cada um dos convidados teve sua própria história transformada em um carrinho na escala 1:64, segundo a Marca.

Carro de Lewandowski tem referências à carreira

O modelo criado para Lewandowski foi inspirado no universo Porsche e reúne detalhes ligados à trajetória do atacante.

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O carrinho traz referências às cores da Polônia, ao número 9 usado pelo jogador e a elementos de sua tradicional comemoração de gol.

Conhecido também por sua paixão por automóveis, Lewandowski participou da criação do modelo dentro da campanha Challenge Accepted, que busca destacar personalidades associadas à superação e à busca por novos desafios.

Maluma e Supercar Blondie completam coleção

Maluma escolheu um Toyota Land Cruiser FJ60 para representar suas origens e sua relação com a aventura.

Já Supercar Blondie, uma das principais criadoras de conteúdo do universo automotivo, transformou seu Lamborghini Huracán LP 610-4, apelidado de “Lucy”, em uma miniatura. Os três modelos fazem parte da coleção Global Legends 2026 e serão vendidos por US$ 25 cada.