De artilheiro a carrinho: Lewandowski ganha versão na Hot Wheels

Lewandowski: atleta agora defende o Chicago Fire, da MLS (Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20h05.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 20h12.
Robert Lewandowski ganhou uma versão especial no universo da Hot Wheels. O atacante ex-Barcelona foi um dos nomes escolhidos para integrar a primeira geração da Hot Wheels Class of Legends, nova campanha global da marca.
O polonês participou de um evento em Venice Beach, em Los Angeles, ao lado do cantor Maluma e da influenciadora automotiva Alex Hirschi, conhecida como Supercar Blondie. Cada um dos convidados teve sua própria história transformada em um carrinho na escala 1:64, segundo a Marca.
O modelo criado para Lewandowski foi inspirado no universo Porsche e reúne detalhes ligados à trajetória do atacante.
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O carrinho traz referências às cores da Polônia, ao número 9 usado pelo jogador e a elementos de sua tradicional comemoração de gol.
Conhecido também por sua paixão por automóveis, Lewandowski participou da criação do modelo dentro da campanha Challenge Accepted, que busca destacar personalidades associadas à superação e à busca por novos desafios.
Maluma escolheu um Toyota Land Cruiser FJ60 para representar suas origens e sua relação com a aventura.
Já Supercar Blondie, uma das principais criadoras de conteúdo do universo automotivo, transformou seu Lamborghini Huracán LP 610-4, apelidado de “Lucy”, em uma miniatura. Os três modelos fazem parte da coleção Global Legends 2026 e serão vendidos por US$ 25 cada.