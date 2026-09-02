Azzas 2154 será dividida: Arezzo&Co e Soma voltam a ser empresas independentes

A Azzas 2154, gigante de moda criada a partir da união entre Arezzo&Co e Grupo Soma, vai passar por uma ampla reorganização societária que, na prática, voltará a separar os dois grupos. O acordo prevê a criação de duas companhias abertas independentes, Arezzo&Co e Soma, além de uma estrutura própria para a Farm Rio.

A decisão foi acertada entre os dois principais grupos de acionistas da companhia: o bloco liderado por Alexandre Café Birman, ligado à Arezzo&Co, e o bloco de Roberto Jatahy Gonçalves, um dos fundadores do Grupo Soma.

O movimento acontece depois de um período de divergências sobre a estrutura societária, a governança e os rumos estratégicos da Azzas 2154. O acordo também prevê o encerramento do procedimento arbitral e da medida cautelar em curso entre os dois grupos.

“Tivemos, ao longo desse processo, diferentes visões sobre a melhor estrutura para o próximo ciclo. Conseguimos transformar essas diferenças em uma solução empresarial que preserva o valor construído e cria condições para que cada negócio siga seu caminho com maior foco, autonomia e responsabilidade”, afirma Alexandre Café Birman, CEO da Azzas 2154.

A reorganização deve ser concluída ao longo do primeiro trimestre de 2027, caso receba as aprovações necessárias, incluindo aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Até lá, a Azzas 2154 seguirá funcionando com sua estrutura atual.

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Como ficará a Arezzo&Co

A nova Arezzo&Co concentrará principalmente os negócios de calçados e bolsas. Ficarão sob seu guarda-chuva marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Vans, Vicenza, Paris Texas e Brizza.

A companhia também ficará com a Hering e suas extensões, além de Carol Bassi e ZZ Mall.

Após uma permuta de ações prevista no acordo, o bloco de Alexandre Birman terá 32,13% da Arezzo&Co. A companhia também será dona de 57,4% da nova sociedade que reunirá a Farm Rio.

A estratégia será concentrar a gestão em desenvolvimento de produtos e marcas, eficiência operacional, crescimento rentável, geração de caixa e disciplina na alocação de capital.

“Teremos companhias mais simples, com estratégias mais claras e maior capacidade de execução, e continuaremos participando da criação de valor de um ativo extraordinário como a FARM Rio”, afirma Birman.

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Como ficará o Grupo Soma

Do outro lado ficará a Soma, que reunirá principalmente as marcas premium de vestuário.

Farão parte da companhia Animale, Cris Barros, Maria Filó e NV, além das marcas masculinas Reserva, Reserva Mini, Reserva Ink, Reserva Go, Oficina e Foxton e do Off Premium.

Depois da reorganização, o bloco de Roberto Jatahy terá 25,95% da Soma, enquanto o bloco Birman permanecerá com uma fatia de 6,18%. A companhia também terá 42,6% da sociedade que controlará a Farm Rio.

Tanto Arezzo&Co quanto Soma serão companhias abertas independentes e listadas no Novo Mercado da B3, cada uma com conselho de administração, gestão, orçamento, estratégia e estrutura de capital próprios.

Para Jatahy, a separação permitirá direcionar recursos e esforços especificamente para o desenvolvimento das marcas que ficarão sob o guarda-chuva do Soma.

“A SOMA nasce reunindo parte importante dessa história e com a autonomia necessária para concentrar pessoas, capital e energia no desenvolvimento de suas marcas”, afirma Roberto Jatahy Gonçalves.

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E o que acontece com a Farm Rio?

A Farm Rio terá um tratamento diferente.

A marca e suas extensões serão colocadas em uma sociedade específica, com gestão e governança próprias. A Arezzo&Co ficará com 57,4%, enquanto a Soma terá os outros 42,6%.

As duas empresas continuarão, portanto, economicamente expostas ao crescimento da marca, que se tornou um dos principais ativos brasileiros de moda com expansão internacional.

“Permanecemos também sócios na FARM Rio, uma marca que ajudamos a desenvolver no Brasil e internacionalmente e que ainda possui uma importante avenida de crescimento”, afirma Jatahy.

Ao mesmo tempo, o futuro da Farm permanece em avaliação.

As companhias afirmam que continuarão analisando alternativas estratégicas para a marca, em processo assessorado pelo Morgan Stanley. A Arezzo&Co ficará responsável por liderar e coordenar essa avaliação, mas uma eventual alienação dependerá da aprovação das duas partes.

Por enquanto, porém, não há decisão de venda nem acordo vinculante firmado com terceiros, segundo a companhia.

Divergências entre Birman e Jatahy

A separação também encerra um período turbulento na relação entre os principais acionistas.

No comunicado, a própria Azzas reconhece que surgiram “diferentes visões” sobre estrutura societária, governança e estratégia depois da criação do grupo.

O novo desenho permitirá que os dois blocos concentrem esforços em negócios diferentes. O acordo estabelece ainda que Birman e Jatahy deverão promover a extinção da arbitragem e da medida cautelar existentes entre eles e se comprometerão a não litigar sobre fatos anteriores à conclusão da operação.

“Chegamos a uma solução que respeita o trabalho construído até aqui, reconhece as características próprias dos diferentes negócios e cria uma base clara para o futuro”, afirma Jatahy.

Birman também trata a reorganização como o encerramento de uma etapa da companhia criada pela união dos dois grupos.

“Encerramos um capítulo importante da nossa história e iniciamos outro com respeito pelo que construímos juntos, confiança nas pessoas e marcas que fazem parte dessas empresas e enorme responsabilidade pelo valor que ainda temos pela frente para criar”, afirma Birman.

O que muda para os acionistas

A operação foi desenhada para que os atuais investidores da Azzas 2154 não sejam diluídos.

Inicialmente, cada acionista receberá ações da Soma e manterá a mesma participação percentual nas duas empresas. Posteriormente, apenas os blocos Birman e Jatahy farão uma permuta de ações entre si.

Depois dessa troca, o bloco Birman ficará com 32,13% da Arezzo&Co e 6,18% da Soma. O bloco Jatahy terá 25,95% da Soma e deixará de ter participação na Arezzo&Co. O free float será de 67,87% nas duas companhias, em bases ex-tesouraria.

A justificativa apresentada pelos acionistas é que a separação permitirá reduzir a complexidade da estrutura criada pela combinação dos grupos e dará maior autonomia para decisões de investimento, estratégia e gestão.

“Acredito que essa reorganização cria melhores condições para todos os nossos acionistas”, afirma Birman.

A nova configuração encerra, assim, um capítulo relativamente curto da história da Azzas 2154: o projeto de reunir sob uma mesma companhia algumas das maiores marcas brasileiras de moda dará lugar a duas empresas independentes, com a Farm Rio permanecendo como o principal elo societário entre elas.