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Nova IA do Google mira ChatGPT e Claude na disputa por programação

Gemini 3.8 Flash, batizado internamente de "Skimaki", pode ser lançado ainda nesta semana em resposta ao atraso da empresa na corrida por codificação com IA, diz Wall Street Journal

Gemini: modelo de IA do Google deve ser 'turbinado' para brigar com Claude e ChatGPT (Imagem gerada por IA/Exame)

Gemini: modelo de IA do Google deve ser 'turbinado' para brigar com Claude e ChatGPT (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09h59.

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O Google DeepMind prepara o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial (IA) já para esta semana, mirando uma capacidade específica de programação de software em que a empresa vem ficando atrás de concorrentes como OpenAI e Anthropic, segundo o Wall Street Journal.

O modelo, batizado de Gemini 3.8 Flash e conhecido internamente como "Skimaki", reflete um esforço concentrado para reforçar o desempenho em codificação em um mercado corporativo cada vez mais competitivo.

Segundo o WSJ, em testes internos comparativos, realizados na plataforma de desenvolvimento Jetski, do próprio Google, engenheiros da empresa teriam preferido o novo modelo ao Claude Opus, principal modelo da Anthropic.

Um esforço concentrado em codificação agêntica

O avanço em programação atende a uma prioridade estratégica crítica para o Google: a codificação agêntica — quando um sistema de IA executa tarefas de programação de forma autônoma, com pouca intervenção humana — se tornou o principal uso comercial da IA generativa.

Um lançamento bem-sucedido pode ajudar a estabilizar o sentimento do mercado depois de uma recente transição de liderança, que viu o cofundador Demis Hassabis deixar a operação diária da divisão de IA da empresa. O sucessor, Koray Kavukcuoglu, que já vinha comandando o desenvolvimento diário de modelos, tem enfatizado um ritmo mais acelerado de execução após a saída de pesquisadores importantes no meio deste ano.

Diferentemente dos modelos principais da linha "Pro" do Google — cujos candidatos internos foram descartados e cujos prazos de lançamento atrasaram meses —, o Gemini 3.8 Flash tem arquitetura menor, o que exige bem menos capacidade computacional para ajustes, permitindo que múltiplas equipes de pesquisa iterem simultaneamente usando aprendizado por reforço para treinar habilidades específicas por tentativa e erro.

Ainda assim, mesmo uma boa estreia do Flash 3.8 não deve colocar o Google de volta à liderança do desenvolvimento de modelos de IA, segundo o WSJ — a série Flash é construída para ser menor, mais barata e mais rápida de rodar, mas menos poderosa que os modelos principais da empresa.

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