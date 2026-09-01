Futebol na mira dos famosos: relembre as estrelas que estão virando donas de times

Na segunda-feira, foi divulgado que a Internacional de Limeira aprovou a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), bem como o prosseguimento da operação e a celebração dos instrumentos necessários à sua formalização.

De acordo com nota do clube, a operação envolve o proponente Enrico Ambrogini e um grupo de investidores que inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, além de outros investidores.

A entrada de ex-jogadores e personalidades de Hollywood no controle acionário de times de futebol não é exclusividade do Brasil.

O ator de Hollywood Ryan Reynolds lidera um novo movimento de investimento no futebol sul-americano ao rebatizar no início deste ano o nome do La Equidad como Internacional de Bogotá.

O projeto é grandioso e visa um reposicionamento de marca. Tanto que as cores do novo escudo levam as três cores oficiais de Bogotá (preto, branco e dourado), além de incluir imagens dos cerros da cidade e do condor andino, ave símbolo e que corre risco de extinção. Uma das intenções é dar visibilidade internacional ao clube e, num futuro próximo e com altos investimentos, fazer com que o agora Internacional de Bogotá dispute a Copa Libertadores de 2027 ou 2028.

Outro caso que chamou a atenção foi relacionado ao meia Luka Modric, ex-Real Madrid e atualmente no Milan, e do rapper americano Snoop Dogg, anunciados como novos sócios do Swansea, clube da segunda divisão da Inglaterra. O Swansea pertence a um consórcio norte-americano e já não tem mais chances de conseguir acesso à Premier League nesta temporada - a última vez na elite inglesa foi em 2018.

Além das estrelas do cinema, vão fazer parte do projeto o co-presidente do Club Necaxa, Al Tylis, e o executivo do D.C. United na MLS e do Necaxa, Sam Porter. “Al Tylis e Sam Porter não só têm uma vasta experiência no mundo dos esportes, mas também contam com o apoio de figuras reconhecidas como Eva Longoria, Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion e Scott Galloway”, disse o La Equidad, em comunicado.

As figuras poderosas de Hollywood se unem a Al Tylis, copresidente do Club Necaxa; Sam Porter, executivo do D.C. United na MLS e do Necaxa; o arremessador da MLB Justin Verlander, sua esposa, a supermodelo Kate Upton; e o ex-jogador da NBA Shawn Marion na equipe de investimentos que assume o controle do clube com sede na

Novos investimentos

A entrada de celebridades do próprio esporte, da música e do entretenimento comprando ou comprando fatias de clubes de futebol vem acontencendo com mais frequência que o normal. Magic Johnson, lenda do basquete, disse que muito em breve deve começar a fazer investimentos em equipes brasileiras, sem especificar de quais esportes.

"Acredito que é bom para o mercado como um todo, pois reúne um poderio financeiro ainda maior em clubes considerados de médio porte, mas com objetivos globais de crescimento a curto prazo, além de envolver uma publicidade muito grande em torno dos nomes dessas celebridades. Nada, no entanto, supera a boa gestão, seja com clubes associativos, SAFs, ou sendo adquiridos por ex-jogadores ou pessoas conhecidas", pontua Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa especializada no gerenciamento da carreira de atletas.

"Nos últimos anos, o futebol passou a despertar o interesse de investidores dos mais diferentes perfis, e é natural que atletas e ex-atletas façam parte desse movimento. Eles conhecem o mercado, entendem o potencial que muitos clubes têm e enxergam oportunidades que vão além do aspecto esportivo. A presença de nomes conhecidos pode ajudar a dar visibilidade ao projeto, mas isso, sozinho, não garante resultado. Quem entra pensando apenas na exposição dificilmente terá sucesso", comenta Adalberto Baptista, presidente do conselho de administração do Botafogo-SP

Outro caso mais recente desses investimentos aconteceu ainda em meados de 2025, quando o cantor Ed Sheeran adquiriu 1,4% do Ipswich Town, que disputa a Premier League, por meio de ações da Gamechanger 20 Ltd. Ele se tornou sócio minoritário da equipe e vai ter o direito de utilizar um camarote executivo no Portman Road, estádio da equipe, por muitos anos.

O Ipswich Town voltou a disputar a liga inglesa nesta temporada após 22 anos, e Ed Sheeran e é torcedor do clube. Além disso, ele já tinha uma relação próxima, pois era um dos patrocinadores oficiais dos times masculino e feminino, desde 2021.

O cantor também costuma estar ativo na vida do Ipswich. Recentemente, ele participou de um vídeo de divulgação da nova temporada do clube ao dirigir um trator. Era uma referência ao apelido 'Os Garotos dos Tratore', dado aos torcedores locais, pelo fato do time estar localizado numa região agrícola da Inglaterra.

"Acredito que todas as partes só tem a ganhar, com uma visibilidade que extrapola os padrões de marketing e publicidade. Perceba que em muitos desses casos, essas celebridades adquirem clubes menores, com alguma ligação emotiva, mas em ligas e países desenvolvidos e que podem trazer a potencialização de receitas, seja com a própria exposição ou novas parcerias", diz Joaquim Lo Prete, General Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas.

"Quando celebridades e atletas viram donos de clubes, o impacto no esporte é imediato. Isso transforma um time de menor expressão em um 'ativo de entretenimento de alta tração'. O verdadeiro desafio a partir de agora é adaptar a entrega e o espetáculo do jogo para cativar essa nova audiência que chega impulsionada pela história desses investidores", fala Veridiano Pinheiro, Diretor Executivo da FutPro Expo.

O astro LeBron James, da NBA, comprou em 2011, por 6,5 milhões de dólares, 2% das ações do Liverpool. Atualmente, essa participação vale mais de 50 milhões de dólares. Steve Nash, ex-jogador da NBA, comprou o Mallorca, da Espanha, por 20 milhões de euros.

Em 2022, a atriz Reese Witherspoon virou uma das co-proprietarias do Nashville FC, da Major League Soccer (MLS). Natalie Portman, sua companheira de gravações, também se tornou uma das investidoras Angel City, da liga feminina dos Estados Unidos.