A missão de conter Lionel Messi será um dos maiores desafios da Espanha na decisão da Copa do Mundo contra a Argentina, marcada para domingo. A avaliação é do meio-campista Mikel Merino, que falou nesta sexta-feira, 17, durante entrevista coletiva em East Hanover, em Nova Jersey.

Aos 39 anos, Messi segue como um dos principais nomes do torneio. O camisa 10 argentino foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal e divide a artilharia da competição com o francês Kylian Mbappé, ambos com oito gols.

"Um desafio maiúsculo, uma motivação incrível para mim e para nós. Poder jogar contra uma seleção como a Argentina, que já ganhou a Copa antes, faz com que o jogo seja ainda mais importante e estou muito feliz de poder viver este momento", disse Merino.

O jogador espanhol também destacou que espera um confronto bastante disputado. Para ele, a Espanha precisará acelerar a circulação da bola para reduzir as oportunidades de interrupção por parte dos argentinos.

"Um jogo intenso", comentou. "Acreditamos que, quanto menos tempo a bola ficar com cada um de nós, menos tempo o adversário terá para cometer faltas".

Merino, de 30 anos, começou no banco de reservas em parte da campanha espanhola, mas teve participação importante nas classificações diante de Portugal, nas oitavas de final, e da Bélgica, nas quartas.

"Tenho uma confiança incrível em mim mesmo e nas minhas possibilidades, e toda vez que entro em campo acredito que vou poder causar um impacto na equipe. Mas honestamente, espero que qualquer um seja o herói. No final das contas, o importante é que a equipe vença", afirmou.

Durante a entrevista, o meio-campista também comentou sobre a fumaça provocada pelos incêndios florestais no Canadá, que chegou à região de Nova Jersey e despertou preocupação das autoridades locais devido aos possíveis efeitos sobre a saúde.

"É verdade que dá para sentir um pouco o cheiro, dá para perceber e ver a fumaça, mas diante de um jogo tão importante quanto uma final de Copa do Mundo, você precisa tentar ignorar ao máximo os fatores externos", explicou Merino.

Questionado sobre a conquista da Copa do Mundo de 2010, quando a Espanha derrotou a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, o atleta afirmou que guarda poucas lembranças daquele momento, mas recorda da admiração que sentia pelos campeões mundiais.

"Poder representar o país agora e ser esses mesmos jogadores para as novas gerações, para as crianças que nos assistem, é algo mágico", concluiu.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A Argentina superou a Inglaterra e estará na final contra a seleção espanhola.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV