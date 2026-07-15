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Fase de grupos copa 2026

Queda da França impede Kylian Mbappé de alcançar recorde de Cafu

Com a eliminação francesa na semifinal, o ex-lateral brasileiro é o único jogador a atuar em três finais consecutivas de Copa do Mundo

Kylian Mbappé: com a eliminação francesa, o ataque não disputará a final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva (Sameer AL-DOUMY / AFP)

Kylian Mbappé: com a eliminação francesa, o ataque não disputará a final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva (Sameer AL-DOUMY / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 15 de julho de 2026 às 16h44.

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A eliminação da França para a Espanha, após a derrota por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, manteve um recorde do futebol brasileiro intacto. Com o adeus dos franceses ao torneio, o ex-lateral Cafu segue como o único jogador a entrar em campo em três finais consecutivas de Mundial.

A queda da seleção francesa encerrou a chance de Kylian Mbappé igualar a marca do brasileiro. O atacante disputou as decisões das Copas de 2018 e 2022 e precisava levar a França novamente à final para alcançar sua terceira decisão seguida. Entretanto, com a eliminação, o feito continuará exclusivo de Cafu.

O ex-capitão da Seleção Brasileira construiu a marca ao disputar as finais de 1994, 1998 e 2002. No período, conquistou dois títulos mundiais, em 1994 e 2002, sendo o capitão da equipe na campanha do pentacampeonato, enquanto terminou com o vice-campeonato em 1998, na derrota para a França.

Seleções com três finais consecutivas

Na história da Copa do Mundo, apenas duas seleções conseguiram alcançar três finais consecutivas. A primeira foi a Alemanha Ocidental, que disputou as decisões de 1982, 1986 e 1990. Depois, o Brasil repetiu o feito entre 1994 e 2002.

Entre os alemães, Lothar Matthäus e Pierre Littbarski fizeram parte dos três elencos finalistas. Pelo lado brasileiro, Cafu e Ronaldo também estiveram presentes nas convocações das Copas de 1994, 1998 e 2002.

No entanto, somente Cafu efetivamente entrou em campo nas três finais. Ronaldo, por exemplo, integrou o elenco campeão em 1994, mas permaneceu no banco de reservas durante toda a decisão contra a Itália, atuando apenas nas finais de 1998 e 2002. Situação semelhante aconteceu com os jogadores alemães, que fizeram parte dos grupos finalistas, mas não participaram das três decisões dentro das quatro linhas.

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