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Messi fora da Copa? Técnico da Argentina explica situação do craque

Lionel Scaloni revelou que deseja a participação do camisa 10 no Mundial, mas a escalação é incerta

Lionel Messi: jogador foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina

Lionel Messi: jogador foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de março de 2026 às 14h53.

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O técnico da seleção argentina Lionel Scaloni afirmou que a presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 ainda não está definida. Segundo o treinador, a decisão cabe exclusivamente ao jogador.

A declaração foi dada nesta sexta-feira, 27, em entrevista coletiva antes do amistoso contra a Mauritânia, na La Bombonera, em Buenos Aires.

Scaloni confirmou que Messi participará dos dois amistosos desta Data Fifa, mas não detalhou a minutagem.

“Ele vai jogar as duas partidas, mas não sei quantos minutos ou se será titular”, afirmou. O treinador também declarou que deseja contar com o camisa 10 no Mundial.

“Quero muito que ele esteja lá, mas a decisão é dele.”, disse.

Qual é o caminho da Argentina até a Copa do Mundo 2026?

A Argentina, atual campeã do mundo, enfrentará a Mauritânia nesta sexta-feira, 27, às 20h15, do horário de Brasília. O segundo amistoso será contra a Zâmbia, na próximo terça-feira, 31, no mesmo estádio e horário.

Sem a disputa da Finalíssima, partida que reúne os campeões da Copa América e da Eurocopa, organizada pela Conmebol e pela Uefa, que foi cancelada por desacordo de datas no calendário internacional, a seleção argentina organizou os amistosos como parte da preparação para 2026.

Scaloni afirmou que a equipe precisou buscar adversários diante da ausência de planejamento inicial. “Temos dois amistosos em que precisamos respeitar nossos adversários e cuidar dos meninos, que merecem uma oportunidade”, concluiu.

Quando é a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição do torneio realizada em três países e também a estreia do formato ampliado, com 48 seleções.

Ao total, as partidas serão distribuídas em 16 cidades.

Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da primeira fase

No Canadá, os jogos acontecerão em Toronto e Vancouver. No México, as sedes são Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Os Estados Unidos concentram o maior número de cidades-sede, incluindo Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e a região da Baía de São Francisco.

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