Trump ataca Venezuela e diz que capturou Nicolás Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o país realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do país

Em postagem na rede Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.

O republicano disse ainda que a operação foi conduzida “em conjunto com a lei americana” e anunciou uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago nas próximas horas.

A ação é o movimento de intervenção direta mais agressivo dos EUA na região desde a invasão do Panamá, em 1989, para derrubar Manuel Noriega.

Segundo a agência de notícias Reuters, horas antes, helicópteros e explosões foram vistos na capital Caracas e em outras partes do país, em meio a relatos de bombardeios contra instalações estratégicas venezuelanas.

Um funcionário americano disse que Maduro foi capturado por tropas de elite das forças especiais dos EUA, e a emissora CBS News apontou a unidade Delta Force como responsável pela operação.

O que diz a Venezuela?

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou em mensagem de áudio transmitida pela TV estatal que o governo “não sabe o paradeiro do presidente Nicolás Maduro nem da primeira combatente Cilia Flores” e exigiu “provas imediatas de vida” de ambos.

Ela responsabilizou os Estados Unidos pela integridade física do casal e classificou o desaparecimento como um ataque à soberania venezuelana, reforçando que Caracas seguirá cobrando respostas em organismos internacionais.