Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump ataca Venezuela e diz que capturou Nicolás Maduro

A vice-presidente da Venezuela disse que o governo venezuelano não sabe do paradeiro de Maduro

Pelé: jogador de futebol descobriu o tumor no cólon durante exames de rotina em agosto. (EXAME/Exame)

Pelé: jogador de futebol descobriu o tumor no cólon durante exames de rotina em agosto. (EXAME/Exame)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07h24.

Última atualização em 3 de janeiro de 2026 às 07h34.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o país realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do país

Em postagem na rede Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.

O republicano disse ainda que a operação foi conduzida “em conjunto com a lei americana” e anunciou uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago nas próximas horas.

A ação é o movimento de intervenção direta mais agressivo dos EUA na região desde a invasão do Panamá, em 1989, para derrubar Manuel Noriega.

Guerrilha, anarquia e negociação: as opções de Maduro para enfrentar Trump

Segundo a agência de notícias Reuters, horas antes, helicópteros e explosões foram vistos na capital Caracas e em outras partes do país, em meio a relatos de bombardeios contra instalações estratégicas venezuelanas.

Um funcionário americano disse que Maduro foi capturado por tropas de elite das forças especiais dos EUA, e a emissora CBS News apontou a unidade Delta Force como responsável pela operação.

O que diz a Venezuela?

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou em mensagem de áudio transmitida pela TV estatal que o governo “não sabe o paradeiro do presidente Nicolás Maduro nem da primeira combatente Cilia Flores” e exigiu “provas imediatas de vida” de ambos.

Ela responsabilizou os Estados Unidos pela integridade física do casal e classificou o desaparecimento como um ataque à soberania venezuelana, reforçando que Caracas seguirá cobrando respostas em organismos internacionais.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Maduro recebe enviado de Xi Jinping em meio a tensão com os EUA

Camboja acusa Tailândia de anexar vila na fronteira após trégua

Crise com EUA sobre canal foi superada, diz presidente do Panamá

Quantos anos você teria na Coreia do Sul?

Mais na Exame

EXAME Agro

Falta de mão de obra no agro ameaça encarecer alimentos em R$ 18,4 bilhões

Brasil

Queda de árvore no Parque Ibirapuera deixa três feridos

Mundo

Maduro recebe enviado de Xi Jinping em meio a tensão com os EUA

Pop

Epic Games libera dois novos jogos grátis; saiba até quando resgatar