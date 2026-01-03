Trump ataca Venezuela e diz que capturou Nicolás Maduro

Pelé: jogador de futebol descobriu o tumor no cólon durante exames de rotina em agosto. (EXAME/Exame)
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07h24.
Última atualização em 3 de janeiro de 2026 às 07h34.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o país realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do país
Em postagem na rede Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.
O republicano disse ainda que a operação foi conduzida “em conjunto com a lei americana” e anunciou uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago nas próximas horas.
A ação é o movimento de intervenção direta mais agressivo dos EUA na região desde a invasão do Panamá, em 1989, para derrubar Manuel Noriega.Guerrilha, anarquia e negociação: as opções de Maduro para enfrentar Trump
Segundo a agência de notícias Reuters, horas antes, helicópteros e explosões foram vistos na capital Caracas e em outras partes do país, em meio a relatos de bombardeios contra instalações estratégicas venezuelanas.
Um funcionário americano disse que Maduro foi capturado por tropas de elite das forças especiais dos EUA, e a emissora CBS News apontou a unidade Delta Force como responsável pela operação.
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou em mensagem de áudio transmitida pela TV estatal que o governo “não sabe o paradeiro do presidente Nicolás Maduro nem da primeira combatente Cilia Flores” e exigiu “provas imediatas de vida” de ambos.
Ela responsabilizou os Estados Unidos pela integridade física do casal e classificou o desaparecimento como um ataque à soberania venezuelana, reforçando que Caracas seguirá cobrando respostas em organismos internacionais.