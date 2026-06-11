Lembram dele? Chicharito Hernández e Osorio, ex-técnico do São Paulo, aparecem na abertura da Copa

Um dos jogadores mais famosos da história do México, Javier “Chicharito” Hernández marcou presença no Estádio Azteca, palco de alguns dos momentos mais importantes de sua trajetória com a seleção local.

O atacante deixou de ser convocado quando foi afastado do projeto liderado por Gerardo Martino.

Reencontro de figuras de 2018 chama atenção

Uma foto compartilhada por Miguel Layún chamou a atenção nas redes sociais. Na imagem aparecem Chicharito, o ex-treinador Juan Carlos Osorio, Andrés Guardado e o próprio Layún. Todos participaram de diferentes edições da Copa do Mundo, mas dividiram o mesmo elenco no Mundial da Rússia em 2018.

Atualmente, cada um deles acompanhará o Mundial trabalhando em diferentes emissoras. Juan Carlos Osorio e Miguel Layún colaboram com a TUDN, enquanto Andrés Guardado integra a equipe da Telemundo Sports.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Miguel Layun | Emprendedor y ex futbolista (@miguel_layun)

Por sua vez, Chicharito, maior artilheiro da história da Seleção Mexicana, retorna à mídia como parte do time da Fox Deportes, participando das transmissões em inglês.

Memórias da Copa do Mundo de 2018

Juan Carlos Osorio esteve no comando da seleção mexicana durante a campanha na Rússia em 2018, que empolgou todo o país. O México estreou com uma vitória histórica sobre a Alemanha e depois derrotou a Coreia do Sul.

No entanto, a equipe sofreu uma derrota para a Suécia na fase de grupos, o que impactou sua classificação. Nas oitavas de final, enfrentou o Brasil de Neymar e acabou eliminada.

Apesar da eliminação, aquela geração ficou marcada pelo talento de jogadores como Chicharito, Guardado e Layún, além de nomes como Carlos Vela, Guillermo Ochoa e Hirving “Chucky” Lozano.