Colômbia X França: que horas e onde assistir ao amistoso da DataFifa?

A Colômbia e a França se enfrentam neste domingo, 29, no Northwest Stadium, em Maryland, nos Estados Unidos, em um dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo 2026.

O jogo faz parte da programação da Data Fifa de março, período reservado para compromissos entre seleções nacionais.

Que horas assistir à Colombia X França?

A partida começa às 17h do horário de Brasília.

Onde assistir à Colombia X França?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo GloboPlay (streaming).

Amistosos da Data Fifa de março

Quinta-feira, 26

17h00 — Brasil x França

20h30 — Colômbia x Croácia

Sexta-feira, 27

00h00 — Chile x Cabo Verde

03h00 — China x Curaçao

03h15 — Nova Zelândia x Finlândia

06h10 — Austrália x Camarões

10h00 — Nigéria x Irã

11h00 — Uzbequistão x Gabão

14h00 — África do Sul x Panamá

14h00 — Costa Rica x Jordânia

14h00 — Áustria x Gana

16h00 — Grécia x Paraguai

16h30 — Argélia x Guatemala

16h45 — Suíça x Alemanha

16h45 — Holanda x Noruega

16h45 — Inglaterra x Uruguai

17h00 — Espanha x Sérvia

17h15 — Marrocos x Equador

20h15 — Argentina x Mauritânia

Sábado, 28

11h00 — Coreia do Sul x Costa do Marfim

13h00 — Senegal x Peru

14h00 — Escócia x Japão

15h00 — Canadá x Islândia

16h30 — Estados Unidos x Bélgica

21h00 — Haiti x Tunísia

22h00 — México x Portugal

Domingo, 29

17h00 — Colômbia x França

Segunda-feira, 30

00h00 — Cabo Verde x Finlândia

03h15 — Nova Zelândia x Chile

11h00 — Uzbequistão x Venezuela

15h45 — Alemanha x Gana

Terça-feira, 31

06h10 — Austrália x Curaçao

09h00 — Costa Rica x Irã

13h00 — Sérvia x Arábia Saudita

13h00 — Noruega x Suíça

13h30 — Haiti x Islândia

14h00 — Nigéria x Jordânia

15h30 — África do Sul x Panamá

15h45 — Áustria x Coreia do Sul

15h45 — Holanda x Equador

15h45 — Inglaterra x Japão

16h00 — Marrocos x Paraguai

16h00 — Espanha x Egito

16h00 — Senegal x Gâmbia

16h30 — Argélia x Uruguai

16h30 — Escócia x Costa do Marfim

20h00 — Estados Unidos x Portugal

20h15 — Argentina x Zâmbia

20h30 — Canadá x Tunísia

21h00 — Croácia x Brasil

22h00 — México x Bélgica