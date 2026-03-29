Esporte

Colômbia X França: que horas e onde assistir ao amistoso da DataFifa?

Amistoso que antecede a Copa do Mundo 2026 acontece neste domingo, 29

Copa do Mundo 2026: Colômbia e França se enfrentam neste domingo (Anadolu Agency/Getty Images)

Copa do Mundo 2026: Colômbia e França se enfrentam neste domingo (Anadolu Agency/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de março de 2026 às 06h01.

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A Colômbia e a França se enfrentam neste domingo, 29, no Northwest Stadium, em Maryland, nos Estados Unidos, em um dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo 2026.

O jogo faz parte da programação da Data Fifa de março, período reservado para compromissos entre seleções nacionais.

Que horas assistir à Colombia X França?

A partida começa às 17h do horário de Brasília.

Onde assistir à Colombia X França?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo GloboPlay (streaming).

Amistosos da Data Fifa de março

Quinta-feira, 26

17h00 — Brasil x França
20h30 — Colômbia x Croácia

Sexta-feira, 27

00h00 — Chile x Cabo Verde
03h00 — China x Curaçao
03h15 — Nova Zelândia x Finlândia
06h10 — Austrália x Camarões
10h00 — Nigéria x Irã
11h00 — Uzbequistão x Gabão
14h00 — África do Sul x Panamá
14h00 — Costa Rica x Jordânia
14h00 — Áustria x Gana
16h00 — Grécia x Paraguai
16h30 — Argélia x Guatemala
16h45 — Suíça x Alemanha
16h45 — Holanda x Noruega
16h45 — Inglaterra x Uruguai
17h00 — Espanha x Sérvia
17h15 — Marrocos x Equador
20h15 — Argentina x Mauritânia

Sábado, 28

11h00 — Coreia do Sul x Costa do Marfim
13h00 — Senegal x Peru
14h00 — Escócia x Japão
15h00 — Canadá x Islândia
16h30 — Estados Unidos x Bélgica
21h00 — Haiti x Tunísia
22h00 — México x Portugal

Domingo, 29

17h00 — Colômbia x França

Segunda-feira, 30

00h00 — Cabo Verde x Finlândia
03h15 — Nova Zelândia x Chile
11h00 — Uzbequistão x Venezuela
15h45 — Alemanha x Gana

Terça-feira, 31

06h10 — Austrália x Curaçao
09h00 — Costa Rica x Irã
13h00 — Sérvia x Arábia Saudita
13h00 — Noruega x Suíça
13h30 — Haiti x Islândia
14h00 — Nigéria x Jordânia
15h30 — África do Sul x Panamá
15h45 — Áustria x Coreia do Sul
15h45 — Holanda x Equador
15h45 — Inglaterra x Japão
16h00 — Marrocos x Paraguai
16h00 — Espanha x Egito
16h00 — Senegal x Gâmbia
16h30 — Argélia x Uruguai
16h30 — Escócia x Costa do Marfim
20h00 — Estados Unidos x Portugal
20h15 — Argentina x Zâmbia
20h30 — Canadá x Tunísia
21h00 — Croácia x Brasil
22h00 — México x Bélgica

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